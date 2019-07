Príncipe Guillermo fue acusado de infidelidad por la prensa de su país

Fueres acusaciones en contra de la familia real. Los rumores de una supuesta infidelidad por parte del príncipe Guillermo a su esposa Kate Middleton están tomando fuerza.

Recordemos que el hijo de Lady Di fue vinculado con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. Sin embargo, desde el palacio Buckingham negaron cualquier acercamiento sentimental de Guillermo hacia la mujer.

Las especulaciones nacieron cuando se filtraron unas imágenes, en mala calidad, donde supuestamente apareció el esposo de Kate Middleton con Rose Hanbury. Al poco tiempo de la publicación, los abogados del nieto de la reina Isabel II amenazaron con los medios que compartieron el contenido.

“Además de ser falsa y altamente dañina, la publicación de especulaciones falsas sobre la vida privada de nuestros clientes también constituye una violación de su privacidad en conformidad con el Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos”, fue el comunicado que envió la defensa del duque de Cambridge.

Ahora, el portal TMZ sacó a la luz un comprometedor video del príncipe Guillermo, donde apareció divirtiéndose a lo grande.

La polémica por el clip se desató porque por ninguna parte apareció Kate Middleton. Esto generó una ola de rumores, que apuntaron a una crisis en el matrimonio de los duques.

Asimismo, diversos portales mencionar que Kate se refugia en sus tres hijos. Además, ha encontrado un soporte en Meghan Markle y el príncipe Harry.

Además, se comenta que el hijo menor de la princesa Diana se encuentra muy molesto con su hermano por la supuesta infidelidad.

¿Kate Middleton tiene problemas con el alcohol?

La excompañera de universidad de Kate Middleton, Helen McArdle, relató para el documental “El príncipe Guillermo a los treinta”, que la duquesa se embriagaba hasta perder el conocimiento.

“Recuerdo que Kate tuvo que ser llevada de vuelta a su habitación por uno de los chicos de Eton, porque no podía caminar y estaba paralíticamente borracha, como todos nosotros durante aquella semana”, aseguró la mujer.

Príncipe Guillermo y Kate Middleton: una pareja mediática

Hasta hace poco que surgiera el escándalo de supuesta infidelidad, el príncipe Guillermo y Kate Middleton fueron captados de vacaciones con sus tres hijos en uno de sus destino favoritos: la isla caribeña de Mustique, donde de acuerdo a “The Sun” se habría celebrado el sexto cumpleaños del príncipe George. La isla es una propiedad de la corona británica, la cual fue adquirida en 1958.

De hecho, los tabloides ingleses especulan que fue en el Mustique donde el príncipe Guillermo pidió la mano de Kate Middleton. Este destino también ha sido concurrido por otras personalidades como Brad Pitt, Beyoncé, Kate Moss o Mick Jagger.

El príncipe Guillermo y la orientación de sus hijos

Durante una charla realizada por una ONG LGTB, el príncipe Guillermo fue preguntado sobre su posición si uno de sus hijos fuera gay o lesbiana, a lo que el heredero del trono británico contestó: “¿Sabes qué? He pensado bastante en esto últimamente porque ha habido otros padres que también me lo han preguntado. Creo que realmente que no empiezas a pensar en esto hasta que eres padre y, obviamente, yo no tendría absolutamente ningún problema”.