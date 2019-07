Así reaccionó Niurka tras enterarse del asalto a su exesposo, el productor Juan Osorio

La actriz cubana Niurka se encuentra al lado de su exesposo, Juan Osorio, quien la semana pasada sufriera un violento asalto mientras salía de su hogar. La también bailarina destacó que, por alguna u otra razón, son familia y que están para apoyarse.

Cuando Niurka fue consultada por el hecho que sufriera el productor mexicano, esta contestó muy impresionada: “Imagínate qué desesperación tan enorme. Qué momento tan horrible dentro de la casa, no me quiero imaginar (fue) algo horroroso que no se lo deseo a nadie. Pobrecito”.

Asimismo, la cubana afirmó que siempre estarán unidos por el hijo que tuvieron y que ello, a pesar de todo, los hace familia: "Somos familia, le guste a quién le guste y le pese a quien le pese o queramos o no, Juan y yo somos familia, él es el padre de mi hijo y yo soy la madre de su hijo, y con la pena I'm sorry for everybody (lo lamento por todos), lo que le pase por encima de quien sea que tenga que pasar pasó".

El asalto al exposo de Niurka Marcos

Vale recordar que la semana pasada el productor Juan Osorio, exesposo de la bailarina cuba Niurka Marcos, sufrió un asalto a la salida de su casa a manos de cuatro sujetos, en cuyas imágenes cap0tadas por cámaras de seguridad se muestra cómo le causaron heridas en la cabeza.

Tras el hecho delictivo, Juan Osorio comentaría lo sucedido: “El día de hoy entraron en mí casa y obviamente hubo de todo, ya te imaginaras. Violaron mi casa los que son amantes de lo ajeno. Obviamente te amenazan que te van a matar, todo lo que te puede suceder”.

Y añadió: “Se llevaron todos mis documentos, identificaciones, tarjetas, fue muy fuerte, un momento muy difícil. Me golpearon en el cuerpo, me patearon, me tiraron, me amagaron con pistola, con un desarmador largo, tengo unos dolores bien fuertes, mis dedos se torcieron, eran cuatro sujetos y uno que estaba afuera con un coche, saquearon la casa, está violada, se llevaron todo como rapiña, las puertas las rompieron”.