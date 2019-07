¿Expareja de Melissa Klug usa los aretes de Jefferson Farfán ? [VIDEO]

Una gran declaración fue la que lanzó Gigi Mitre en la última edición de ‘Válgame Dios’. Y es que la compañera de Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’, aprovechó la presencia de la expareja de Melissa Klug, Diego Chavarri, para hacer una insospechada revelación que dejó en el completo asombro a más de uno.

PUEDES VER Hija de Melissa Klug revela por qué terminó su relación con Jean Paul Caipo

En el set, la polémica se desató luego de que la conductora de espectáculos notara los aretes que traía puestos el exfutbolista

“Diego Chávarri tiene muy buena relación con Jefferson Farfán y hasta le presta los aretes” fue la primera declaración que soltó Mitre en el magazin de espectáculos.

“Estos aretes los tengo hace más de cuantos años y ahora viene a decirme”, se defendió Chavarri ante Peluchín y el ‘Zorro Supe’, quien se mostraron sorprendidos por la confesión de la conductora.

" Esos aretes son de Jefferson Farfán", siguió mencionando Mitre, lo cual motivó a que Diego Chavarri cuestionara, abiertamente, la razón de su afirmación.

PUEDES VER Melissa Klug critica viajes de Yahaira Plasencia y envía dura indirecta a salsera

“Yo tengo mis fuentes y no las voy a delatar. Me dijeron que esos aretes se los regaló Melissa y son de Jefferson Farfán”, fue la explosiva defensa que lanzó la compañera de Peluchín.

Ello motivo a que Chavarri finalmente respondiera sobre la originalidad de esos aretes entregados por Melissa Klug, madre de dos de los hijos de Jefferson Farfán.

“En todo caso, Yo no tengo nada que ver porque yo recibí el regalo. Eso sí, yo nunca regalaría algo que no sea mío”, señaló Diego Chavarri lo cual generó las burlas inmediatas de los conductores de ‘Válgame Dios’.

A este momento le siguieron unas incómodas mofas hacia el exdeportista del Sporting Cristal sobre las pertenencias que habría devuelto a Melissa Klug tras el término de su relación.

Melissa Klug habla sobre suma millonaria que pide Jefferson Farfán

Luego de que se conociera que Jefferson Farfán pidió 340 000 dólares a Melissa Klug por romper un acuerdo de confidencialidad entre ambos, la empresaria chalaca se pronunció al respecto y lamentó la actitud del futbolista.

“Es una pena porque soy la madre de sus hijos. A mí siempre me van a preguntar y yo siempre voy a responder. No creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, ni he hablado mal de él. Solamente he tocado un tema que es del día. Lamentablemente, en estos momentos, el padre de mis hijos está más metido en farándula que en el área de deportes, entonces me toca opinar como cualquier persona”, sostuvo Melissa Klug.