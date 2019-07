Karla Tarazona habla sobre la presencia de Leonard León en El valor de la verdad

Leonard León se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” donde aclarará el polémico enfrentamiento con su hermana, luego de que ella lo denunciara por maltrato. Karla Tarazona se pronunció al respecto.

En el avance de lo que se verá este sábado, el cantante de cumbia habla sobre su reacción con las mujeres, un tema por el cual ha sido cuestionado por los varios casos con sus parejas. Karla Tarazona es una de ellas, en una entrevista, reveló cómo él la pateó cuando estuvo embarazada.

La conductora de televisión demostró su indiferencia ante las declaraciones del padre de sus hijos, pues aseguró que ya nada la sorprende. Además, cuestionó la veracidad del polígrafo.

"Como siempre he dicho, yo no le prohíbo a nadie que vea a mis hijos. Lo último que me importa en esta vida, es lo que ese hombre pueda decir en el Valor de la Verdad, me tiene sin cuidado. Estoy enfocada en la salud mental de mis hijos y si ellos no la encuentran en su padre, soy yo la que debe llevar las riendas, mis hijos ya están grandes y se dan cuenta de todo. Con respecto a lo que él diga, nada me sorprende, creo que va a entrar en duda la reputación del polígrafo", sostuvo Karla Tarazona.

Por otro lado, la conductora negó que demande al cantante, por lo que considera más importante la tranquilidad de su familia. Con respecto a la hermana de Leonard León, Karla Tarazona se solidarizó con ella.

Leonard León se confiesa en “El valor de la verdad”

" Lo ratifico, sí he sido violento", se le escucha decir al ex esposo de Karla Tarazona. En otro segmento del programa de televisión, Leonard León revela detalles de las agresiones que habría propinado a sus ex parejas y a su propia hermana.

" Las he insultado, he llegado a decirles palabras feas, soeces, lisuras", señala en el video que publicó Beto Ortiz en su cuenta de Instagram.