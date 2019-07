“EVDLV”: conoce todas las respuestas de Leonard León

Leonard León, exesposo de Karla Tarazona, se presentó en el programa “El valor de la verdad” y contó episodios del lado ajeno de su vida. Entre los temas que conversó con Beto Ortiz está la polémica por su comportamiento violento hacia sus exparejas que lo han denunciado. Las respuestas que giró en torno a su hermana sorprendió a los panelistas.

Respuestas de Leonard León minuto a minuto

- PREGUNTA 1: ¿Le jalaste el pelo y pateaste a tu hermana?

El panel de invitados decide tocar el botón para evitar la respuesta.

PREGUNTA DE REPUESTO ¿Te reconciliarías con tu hermana?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: El cumbiambero afirma que su hermana le faltaba el respeto a su mamá. Según detalla Leonard, hubo maltratos físicos hacia su progenitora. “Si le pide perdón a mi madre yo si le perdonaría”, afirma el exintegrante del Grupo 5.





- PREGUNTA 2: ¿Tienes problemas con el alcohol?

RESPUESTA: No

VERDAD: Leonard León asevera que toma para pasarla bien. “Cuando bebo me pongo divertido”, afirma el cumbiambero.





- PREGUNTA 3: ¿Es cierto que tu pareja Olenka no quería aceptarte por miedo a los “cachos”?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: El cumbiambero manifiesta que Olenka lo dejó como “pingüino”.





- PREGUNTA 4: ¿Estuviste con Olenka en el momento más trágico de su vida?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: Según Leonard León, el incidente fue el ataque al Porsche de Gerald Oropeza.





- PREGUNTA 5: ¿Controla tu mujer tu Facebook y tu Instagram?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: La expareja de Karla Tarazona afirma que sus fans le envían fotos sugerentes.





- PREGUNTA 6: ¿Eres pisado?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: “Antes era más duro, ahora soy más dócil”, afirma el cantante de cumbia.





- PREGUNTA 7: ¿Eres violento con las mujeres?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: El cumbiambero afirma que antes era más violento. “Ahora trato de conversar un poco más”, asevera.





- PREGUNTA 8: ¿Odias a Christian Domínguez?

RESPUESTA: No

VERDAD: La expareja de Karla Tarazona dice que respeta a todos sus colegas musicales. “Estoy agradecido con Christian Domínguez porque les dio amor a mis hijos. Cuando he salido con ellos me preguntaban por él”, afirma.





- PREGUNTA 9: ¿Tuviste un affaire con Jeannine González, la chica que dijo que estaba con Christian?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: El cantante de cumbia asevera que solo se prestó para el show. “Yo nunca tuve nada con ella”, afirma Leonard.





- PREGUNTA 10: ¿Le propusiste a la expareja de Christian Domínguez que posara en traje de baño?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: Melanie, expatreja de Christian Domínguez, trabajó en la orquesta de Leonard. “El evento yo lo organicé (...) Al final no posó en traje de baño”, afirma el cumbiambero.





- PREGUNTA 11: ¿Alguna vez se te declaró un hombre?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: Cuando era adolescente, un joven se le declaró a Leonard. Según detalla el cantante de cumbia, el hecho se suscitó en Chiclayo.





- PREGUNTA 12: ¿Insultas a la gente en redes sociales?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: Según el cantante de cumbia, insulta a los cibernautas cuando agreden verbalmente a su hija.





- PREGUNTA 13: ¿Olenka te tiene en abstinencia sexual?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: Según detalla la expareja de Karla Tarazona, estuvo en abstinencia sexual debido a las secuelas del parto de su pareja.





- PREGUNTA 14: ¿Sufres de “mamitis”?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: Según relata el cantante de cumbia, se comunica con su mamá tres a cuatro veces al día.





- PREGUNTA 15: ¿Le dijiste a tu hermana que era una recogida?

RESPUESTA: Sí

VERDAD: El cumbiambero cuenta que cuando su mamá se sintió mal, su tío argumentó que se debía por los malos tratos de Vanesa. En ese contexto Leonard le dijo a su hermana que era una recogida.





Nota previa

Leonard León se presentará esta noche en “El valor de la verdad” para contar pasajes poco conocidos de su vida. Además, hablará abiertamente sobre las polémicas que ha desatado por su comportamiento violento y, por el cual sus exparejas lo han denunciado.

Una de las preguntas que el conductor Beto Ortiz le formula a Leonard León ha llamado la atención: “¿Eres violento con las mujeres?”

“Lo ratifico, sí he sido violento”, responde el exesposo de Karla Tarazona.

En otra parte del video, el cantante da detalles sobre su compartimiento agresivo. "Las he insultado, he llegado a decirles palabras feas, soeces, lisuras", señaló.

Recordemos que el artista volvió al ojo de la tormenta, luego que su hermana Vanessa León lo acusara de haberla agredido físicamente.

Cabe mencionar que no es la primera vez que que Leonard se ve involucrado en temas de violencia. Hace unos años, Viviana Montaño, expareja del músico, lo denunció por violencia física. La justicia falló a a favor de la joven y León recibió una sentencia.

Karla Tarazona revela que Leonard León la golpeó cuando estaba gestando

En 2014, Karla Tarazona reveló con lágrimas en los ojos que su expareja Leonard León la agredió cuando estaba en estado de gestación.

"Él tiene una denuncia de parte mía. Debe haber sido en 2007, en Jesús María (...) Él incluso llevó una terapia. Dejó inconclusa la terapia (...) Cuando estaba embarazada de Alesandro, mi segundo bebé, hubo un incidente donde él me pateó. Mi mamá estaba ahí y se metió a defenderme", finalizó.", mencionó Tarazona cuando conducía el programa "Hola a todos".

Leonard León es detenido por denuncia de agresión

El mes pasado, Leonard León fue llevado a la comisaria de Chiclayo tras ser denunciado por su propia hermana de violencia familiar.

"Lamentablemente es mi hermano, pero tenía que decirlo. Él pasó su santo y por manifestar una queja generó que me diga muchas cosas insultándome, me pateó y ya pasé por el médico legista. Ahora entiendo y comprendo que las personas que hayan estado con él lo han denunciado", contó Vanessa León.

Olenka Cuba termina con Leonard León

Tras casi dos años de relación, Olenka Cuba anunció el fin de su romance con Leonard León. La mujer utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer su decisión, pero sin mencionar detalles del por qué de la ruptura.

“Seré breve, a partir de esta fecha mi relación con el Sr. Leonard León llegó a su fin. Más detalles no daré. Gracias”, escribió la exnovia del cantante.

Leonard León y su problema con el alcohol

Todo lo anterior expuesto se ve reflejado en las confesiones que Leonard León hará en “El Valor de la Verdad”, donde la expareja de Karla Tarazona revela que la vida desenfrenada, los excesos y una personalidad conflictiva han conducido a una serie de problemas a nivel personal.

Esto, en buena medida, se debe a un latente problema con el alcohol que el cumbiambero no puede superar, el mismo que lo ha inmerso en episodios violentos con parejas y familiares: “Me decía que era un borracho, de que yo era un sinvergüenza, de que la casa era como una cantina y lo ratifico, sí he sido violento... No aguanté más pues”.