Laura Bozzo anuncia que presentará reality sobre infieles

La conductora de televisión Laura Bozzo, quien se separó de Cristian Zuárez tras rumores de infidelidad, está próxima a estrenar un nuevo programa a través de la cadena Televisa en México.

Tras su polémica participación en “El valor de la verdad”, la ‘Abogada de los pobres’ se encuentra alistando los últimos detalles de su reality “Segunda oportunidad”.

PUEDES VER: Laura Bozzo desmiente demanda a Latina y arremete contra abogado

Según explicó Laura Bozzo, su nuevo espacio televisivo reunirá a un grupo de parejas que se separaron por temas de infidelidad o maltrato.

“Ellos pasaran por una serie de pruebas para ver quién se gana el derecho de tener una segunda oportunidad, eso siempre y cuando estén solteros. Es más un programa de jóvenes”, declaró la presentadora a Perú 21.

Laura Bozzo aclaró que si bien la infidelidad será la protagonista de su programa, la creación de este no fue motivada por la traición que haya podido vivir con su expareja, el argentino Cristian Zuárez.

Recordemos que Laura Bozzo y Cristian Zuárez pusieron fin a su relación sentimental luego que salieran a la luz indicios de que el cantante argentino le habría sido infiel a la conductora con la mexicana Adriana Amiel.

Laura Bozzo en “El valor de la verdad”

El sábado pasado, Laura Bozzo se presentó en “El valor de la verdad” y sorprendió al contar detalles acerca de su vida íntima. La conductora reveló algunos pasajes de la relación sentimental que mantuvo con Cristian Zuárez y también de su vínculo con el expresidente Alberto Fujimori y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Laura Bozzo confiesa que amenazó con cortar miembro viril a Cristian Zuárez

¿Laura Bozzo demandará a “El valor de la verdad”?

Horas antes de “El valor de la verdad”, Laura Bozzo le exigió a Beto Ortiz que no transmita el programa, pero el periodista hizo énfasis en que este si saldría al aire.

Luego de ello, el abogado de la conductora aseguró que esta tenía pensado denunciar al programa de Beto Ortiz, pues no existía un acuerdo firmado entre embas partes. "Yo el domingo conversé con Laura y me dijo que está en franca evaluación de impulsar acciones legales y civiles en contra del canal (Latina) por la no autorización de la difusión del programa", declaró a Correo.

Sin embargo, la propia Laura Bozzo salió a desmentirlo. “Nunca hable de demandar a Latina, eso no tiene pies ni cabeza. Yo firmé un contrato y no sé de dónde sacó tremenda mentira ese abogado. Eso es falso”, aseveró la presentadora.

Laura Bozzo: habla Cristian Zuárez

Días después que Laura Bozzo apareciera en “El Valor de la Verad”, salió al frente Cristian Zuárez, expareja de la conductora, quien solo atinó a decir tras la emisión del espacio conducido por Beto Ortiz: “Lo único que voy a decir es que me siento tranquilo, estoy de legal [en Estados Unidos] y me gano la vida honradamente como todo mundo. Estoy echándole ganas al trabajo, es una empresa de mi cuñado, es un trabajo familiar y no pasará nada”