Novia de Dani Alves se muestra en creativa fotografía hecha con luz y sombra

Dani Alves captó el preciso ángulo para tomar una creativa fotografía a su actual pareja Joana Sanz, quien gustando de la perfección en la sombra que dibujaba unas líneas en su espalda, aprovechó las redes sociales para compartirla.

La modelo no suele publicar este tipo de fotografías donde muestra un poco más de la cuenta, pero hizo una excepción debido a que el autor fue nada más y nada menos que su novio.

PUEDES VER: Fans de Irina Shayk atacan a Lady Gaga en redes

Es así que a través de su cuenta de Instagram subió la imagen, alcanzando los 48 mil ‘Me gusta’ y recibiendo muchos comentarios positivos.

"Tengo buen fotógrafo eh @danialves", escribió la modelo, elogiando el otro gran talento del jugador de la Selección brasileña.

¿Dónde se encuentra Dani Alves y Joana Sanz?

La pareja disfruta unas merecidas vacaciones en las playas de sudeste asiático. El capitán de la selección brasileña, Dani Alves pasa unos días de relajación luego de una brillante actuación en la Copa América.

El futbolista de 36 años viajó con su novia a Bali, una de las islas más famosas de Indonesia. Allí visitaron muchos lugares como el complejo religioso Pura Besakih, el complejo religioso más importante de la isla.





Joana Sanz dedica emotivas palabras a Dani Alves

Tras ganar la Copa América 2019, la novia de Dani Alves, le dedicó un emotivo mensaje junto a un video en su cuenta de Instagram, demostrando su gran amor por el jugador.

"No sé cómo explicar la sensación... Lloré contigo el año pasado por uno de los momentos mas difíciles para ti y ahora estoy aquí... Estamos aquí, llorando una GRAN victoria para ti, para tu equipo, por tu lucha, por vuestra lucha... No puedo estar más orgullosa y más feliz por ti🥰 Mereces todo lo mejor de la vida por tu dedicación, por no rendirte jamás a pesar de las adversidades... Por tu grandísimo corazón, que de una forma u otra, todo lo bueno que haces se te devuelve Mi campeón, mi todo. Te amooooo @danialves2, escribió Joana Sanz.