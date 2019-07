Esto es Guerra: Seguidoras de Pancho Rodríguez critican a Tepha Loza por sus fuertes declaraciones

Pancho Rodríguez y Spheffany Loza conformaron por algunos años una de las parejas más inestables de la televisión peruana, debido a que han terminado y regresado en varias oportunidades.

Sin embargo, la hermana de Melissa Loza reveló que hace poco decidió poner punto final a su historia de amor y desamor con Pancho Rodríguez. Dijo que esta vez la separación es definitiva.

“Estoy bien así, estoy tranquila, que es lo importante. Lo he dicho mil veces, pero esta vez es en serio (la ruptura). Estoy enfocada en mi trabajo”, expresó Tepha Loza sobre los motivos que le orillaron a tomar una decisión definitiva en su vida personal.

La integrante de ‘Los Guerreros’ señaló que el hecho de estar entre idas y venidas con Pancho Rodríguez le ha pasado factura con el tiempo. “Sí, sí, creo que sí. Mejor prefiero dejarlo ahí, pero está todo bien. Igual somos compañeros (....) Estamos acá, nos vamos a ver de lunes a viernes, es un poco difícil, pero todo pasa, ¿no?”, indicó la modelo para las cámaras de “América Espectáculos”.

Por otro lado, Spheffany Loza se refirió a la ola de críticas que recibió en sus redes sociales, debido a su decisión de seguir en el equipo amarillo, pese a que el Tribunal de “Esto es Guerra” le dio la oportunidad de regresar a los ‘combatientes’.

“Sé que muchos me seguirán criticando por la decisión que tomé de quedarme en los ‘guerreros’, pero como lo dije, me siento cómoda y me han tratado muy bien y quiero quedarme aquí. Agradezco, amo y respeto a ‘Combate’ y mi corazón siempre será ‘combatiente’, pero hoy por hoy estoy en los ‘guerreros’”, aseveró la menor de las hermanas Loza.

Ante las declaraciones de Spheffany Loza, el chileno no quiso echar más leña al fuego y solo dejó un llamativo mensaje en Instagram, lo que fue considerado -para algunos cibernautas- una indirecta para su expareja.

“Un día decidí dejar de resistir para lo que tenga que doler, duela… Lo que tenga que nacer, crezca… Y lo que tenga que ser, sea…”, escribió el ‘combatiente’.

“Ay mi bello tranquilo, todo pasa, la que pierde es ella, sigue adelante que solo tu sonrisa es el pago a tanto cariño que siento por ti. Eres el mejor mi hermoso chilenito”, “¡Arriba Panchito! A enfocarte en vos, tus hijas y tus metas, nuestro apoyo siempre lo vas a tener. Te queremos Panchito”, “tú eres campeón, nuestro capitán, el mejor, sigue adelante como siempre, mejor estar solo que con niñerias” y “Lo que viene por delante será una de las mejores partes de tu vida estoy segura (...) estaremos contigo, mereces lo mejor y llegar a brillar Panchito”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las fans de Rodríguez.