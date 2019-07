Beyoncé sorprende con nuevo disco inspirado en “El rey león”

La cantante Beyoncé sorprendió a más de uno al publicar a través de su cuenta oficial de Instagram y de la plataforma YouTube su más reciente producción.

Hace poco se estrenó la tan esperada cinta “El rey león”, y Beyoncé no tuvo mejor idea que lanzar su nuevo disco inspirado en dicha película.

La esposa de Jay-Z sacó a la luz su trabajo titulado “El rey león: el regalo”, que no forma parte de la banda sonora oficial de la cinta. Sin embargo, esta nueva producción incluye la versión de la famosa canción de Elton John “Can You Feel the Love Tonight?” interpretada por Beyoncé y Donald Glover, quien pone la voz a Simba en el proyecto de Disney.

La artista mencionó al programa de la ABC “Good Morning America” que su álbum cuenta con 27 temas y reveló que es “una carta de amor a África. Quería ser auténtica con la belleza de la música africana”.

Cabe mencionar que en el disco de Beyoncé participan varias artistas africanos. Además, colaboran una larga lista de reconocidos cantantes como su esposo, el rapero Jay- Z, Kendrik Lamar, Pharrell Williams e Ivy Carter, la hija de siete años de la celebridad.

La semana pasada se llevó a cabo el estreno mundial de “El rey león” en Los Ángeles, Estados Unidos, donde Beyoncé acaparó todas las miradas por su osado atuendo que lució en la alfombra roja.

La cantante de 37 años apareció con un elegante vestido de Alenxander McQueen con brillos.

El papel de Beyoncé en “El rey león”

Beyoncé presta su vos a Nala en el filme de Disney. Antes que se confirmara su participación, la revista Variety aseguró que la cantante era la favorita para el papel.

En un principio hubo dudas, pues, en aquel entonces, la artista se encontraba embarazada.