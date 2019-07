¿Aracely Arámbula le fue infiel a Fernando Colunga con Luis Miguel?

Aracely Arámbula habría iniciado su polémica relación sentimental con Luis Miguel cuando aún estaba en un romance con el actor Fernando Colunga, según dio a conocer un periodista mexicano.

A través de un extenso video, Gustavo Adolfo Infante relató cómo es que el ‘Sol de México’ se habría convertido en la ‘manzana de la discordia’ entre Aracely Arámbula y Fernando Colunga.

El comunicador dijo que estaba enterado del vínculo que mantenían los actores, pues él mismo estuvo presente cuando la actriz recibió una llamada de Colunga. “Estábamos en la inauguración de la casa de los comediantes y estaba Aracely Arámbula que la habían contratado de madrina. Ella andaba con Fernando Colunga, él era su novio. Fernando la llama y ella (le dice) ‘si, mi amor, estoy aquí para la inauguración, aquí está Gustavo (Adolfo Infante)’...Eran novios”, señaló.

Además, dio a conocer que la propia Aracely Arámbula le contó que conoció a Luis Miguel en un bar llamado ‘Baby’O’.

“Esa noche en el ‘Baby’O’, Aracely conoce a Luis Miguel. Entonces Roy (Ramos), un imitador de Luis Miguel estaba ‘bulleando’ a Aracely y le digo ‘¿por qué te molesta?’ y (me responde) ‘Ah, es que anoche coincidí con Luis Miguel en el Baby’O’. Fui a darle las gracias’ y le pregunto ‘¿las gracias de qué?’ y (me contesta) ‘de la invitación que me hizo a su video...solo que no pude porque estaba haciendo una novela o algo así’”, precisó.

Gustavo Adolfo Infante indicó que le confirmaron que durante ese encuentro, el cantante y la actriz estuvieron juntos en un lugar llamado ‘La cuevita’ en Acapulco. El periodista asegura que en ese momento inició el amorío de los artistas.

“Ya después me enteré que sí, que en realidad estuvieron en ‘La cuevita’ donde se ponía Luis Miguel, que era entrando del lado derecho por donde está la conocida barra de la muerte. Ahí a un ladito está ‘La cuevita’, donde Luis Miguel y toda esa gente es la mesa que les dan, que habían estado ahí. A raíz de eso, Luis Miguel invita a cenar a Aracely al Baikal (…) Ahí empieza el romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel”, relató.

Gustavo Adolfo Infante critica a Luis Miguel

El periodista mexicano lanzó duras palabras contra el cantante por no estar presente ni hacerse cargo de la vida de sus hijos.