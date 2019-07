Angelina Jolie sorprende con nuevo integrante de su familia

Agranda la familia. Tras poner en pausa la polémica pelea mediática con Brad Pitt, Angelina Jolie solo quiere tener paz en su vida.

Como se sabe, Angelina Jolie tiene una familia numerosa. Shiloh, Maddox, Zahara, Knox Leon, Pax Thien y Vivienne Marcheline son sus seis hijos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la actriz sume a un nuevo miembro.

La revista ¡Hola! publicó una serie de fotos donde aparece la expareja de Brad Pitt y Vivienne adoptando a un integrante más. Se trata de una mascota que la actriz obsequió a su pequeña por su cumpleaños número 11, que se celebró el pasado 12 de julio.

Angelina Jolie y la menor fueron captadas en una tienda de animales de Los Ángeles. Al salir del establecimiento, ambas no ocultaron su felicidad y la emoción de tener un conejo en casa.

Vivienne sostenía al animalito en sus brazos envuelto con una manta. Luego, la simpática mascota fue puesta en una caja para animales.

¿Maddox demandará a Angelina Jolie y Brad Pitt?

El hijo mayor de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, Maddox, habría contemplado la idea de iniciar un proceso legar para quedarse con la custodia de sus cinco hermanos, según informaron diversos medios internacionales.

De acuerdo a los portales, que siguen de cerca el caso de Angelina y Brad, Maddox, quien está próximo a cumplir 18 años, no cree que sus padres estén con la capacidad de cuidar al resto de la familia.

Angelina Jolie pide apoyo a Brad Pitt

Según el tabloide The Sun, una fuente reveló que Angelina Jolie solicitó a Brad Pitt que la ayude con el cuidado de sus seis hijos durante el verano.

"Angelina pasará gran parte del verano filmando por eso se acercó a Brad y le ofreció la oportunidad de cuidar de los niños. Este es un gran paso para ellos y para los niños, que solo han tenido un tiempo limitado con Brad desde la ruptura. Se siente como un movimiento realmente positivo en todo y Brad está sobre la luna”, comentó la fuente allegada a las celebridades.

Y es que Angelina Jolie se encuentra próxima a viajar hacia Nuevo México para comenzar las grabaciones de su nueva película, razón por la cual la actriz habría propuesto a Brad Pitt que se quede con sus hijos mientras ella se está rodando.

Fuentes cercanas al actor de “Once Upon a Time in Hollywood” revelan que la emoción de Pitt es tal que ha invitado a sus padres Jane y William para que pasen las vacaciones con su hijo y nietos en su residencia ubicada en Los Ángeles, California.

Para muchos este podría ser el preludio para que ambas estrellas lleguen a un acuerdo favorable para todos y compartan la custodia de sus seis menores hijos.

Angelina Jolie: la decisión de Shiloh

En medio de este vendaval que significa el divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt, se encuentra la particular situación de la pequeña Shiloh (primera hija biológica de la famosa pareja) quien mostró no sentirse conforme con el cuerpo de niña que le había tocado desde muy temprana edad. Fue Jolie quien aseguro que la menor afirmó querer ser niño. Hoy con 12 años, Shiloh ya ingiere hormonas con la finalidad de conseguir rasgos más masculinos.

“Le gusta vestirse como niño. Ella quiere ser niño. Entonces le tuvimos que cortar el pelo. Le gusta usar todo de niño. Ella piensa que es uno más de sus hermanos”, dijo la actriz de “Maléfica”.

Brad Pitt inconforme con la transformación de Shiloh

Sin embargo, quien ha trascendido no estar de acuerdo con este proceso es Brad Pitt, el cual considera que Shiloh aún es muy joven para tomar este tipo de decisiones. Esa sería una de las razones por las cuales el actor de “Once Upon a Time in Hollywood” decidió no apoyar económicamente a Shiloh con su tratamiento de hormonas y consultas médicas.