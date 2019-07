Andrea Llosa se refirió de esta forma a las expresiones usadas por Tony Rosado

Periodista se refirió a la reciente polémica que viene generando el cantante de cumbia. Tony Rosado continúa en el ojo de la tormenta. Diferentes figuras del medio se han pronunciado respecto a sus polémicas declaraciones que incluso fueron calificadas como apología al feminicidio por los usuarios en las redes.

Andrea Llosa, quien se caracteriza por defender los derechos de la mujer, lanzó un duro comentario. Para ella, el mensaje que el cantante de cumbia transmite en sus shows es la peor forma de referirse a las damas.

PUEDES VER Revelan shows de otras agrupaciones musicales donde faltan el respeto a la mujer

Sin embargo, la periodista consideró que la letra de sus canciones son menos importantes que toda la expresión de Tony Rosado cuando involucra a la mujer en sus shows.

“Lo que sí creo es que, más allá de las letras y las canciones, él (Rosado) puede aprovechar el escenario para dar un mensaje de empoderamiento a muchas mujeres que lo siguen. A mí no me preocupa mucho la letra de las canciones, sino el mensaje que da cuando está en el escenario. Me parece atroz faltarle el respeto (a las mujeres), sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo”, señaló.

Cabe resaltar que Andrea Llosa regresa a ATV este martes con un nuevo programa que abordará los problemas a los que se enfrentan las familias en diferentes casos.

Tony Rosado investigado por apología al feminicidio

Esta semana a Tony Rosado la Fiscalía le abrió un proceso de investigación por apología al feminicidio, la razón de esto se debe a unas declaraciones vertidas donde al “Ruiseñor” pasaba por agua tibia el hecho que un hombre maltratara o denigrara a un mujer. Estas expresiones vinieron acompañadas de imágenes donde el cantante, durante sus conciertos, se propasaba con diversas mujeres subidas en el escenario.

Polémica con Marisol

A raíz de la investigación abierta a Tony Rosado por apología al feminicidio, usuarios de Facebook han creado la “Marcha para que Marisol deje de denigrar a los hombres”, la cual se ha convocado para el domingo 28 de julio. La excusa para esto es que la ‘Faraona de la Cumbia’ incluye en sus canciones letras que discrminan a los hombres, hecho que la cantante ha negado de forma categórica.