‘Chica Badabun’ anuncia ruptura y su exnovio le responde en Youtube

Tras la supuesta ruptura del youtube Luisito Comunica a ‘La Chule’ por infidelidad, un nueva nueva historia de amor llegó a su fin. Se trata de Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt, dos mexicanos que se hicieron famosos en Youtube.

La primera en confirmar en Youtube la ruptura amorosa fue Lizbeth Rodríguez, quien se hizo conocida por conducir el programa “Exponiendo infieles” en el canal de Badabun.

PUEDES VER Lizbeth Rodríguez llora al confirmar el fin de su relación con Tavo Betancourt

Horas después, el youtuber Tavo Betancourt aseguró que ellos dejaron de mostrarse juntos constantemente en las redes sociales, debido a los problemas que tenían. Hechos que no pasaron desapercibidos por sus fans, quienes estaban pendientes de todo lo que hacían en pareja.

A través de un video titulado “5 cosas que voy a extrañar de Lizbeth Rodríguez”, el mexicano se mostró afectado por su situación sentimental, pero solo expresó buenos comentarios sobre la popular ’Chica Badabun’.

“Aunque nuestra amistad se verá afectada, lo cual es normal, yo prefiero seguir manteniendo comunicación con ella. Al final de cuentas, seguirá siendo de las personas más importantes de mi vida. Yo voy a estar allí para ella, de aquí al resto de mi vida”.

Entre las cosas que Tavo Betancourt extrañará de Lizbeth Rodríguez es su alegría, su compañía en las grabaciones y los momentos íntimos que compartían, como darse besos y dormir juntos. Pero lo que más lamenta es que la amistad no será la misma.

‘Chica Badabun’ revela por qué terminó con Tavo Betancourt

Lizbeth Rodríguez publicó un video en su canal de Youtube titulado “Aquí toda la verdad: Adiós Tavo”, con el que dio luces de que está soltera.

Al inicio del video que se volvió tendencia en Youtube, se mostró emocionada por haber encontrado el amor en Tavo Betancourt, pero luego reveló que todo terminó. “Hoy, en este momento, les quiero confirmar la única verdad acerca de mi ruptura con Tavo, así es, por imposible e inverosímil que parezca, esta historia de amor ha llegado a su fin”, expresó la youtuber mexicana.

A lo largo del video subido a Youtube el 18 de julio, Lizbeth Rodríguez dejó entrever que Badabun fue el culpable de la relación, debido a que sus actividades los fueron separando. “La cosa es que en la vida a veces pasan cosas que nos hacen cambiar. Creamos un vínculo entre nosotros que cumplió su función en ese momento… poco a poco nuestros proyectos y nuestros tiempos comenzaron a crear una brecha entre nosotros, que la verdad ni siquiera imaginamos. A veces en la vida a veces nuestras prioridades no son las mismas que las de nuestra pareja”, expresó la youtuber en su video, de más de 15 minutos de duración.

La presentadora mexicana reveló que ellos se dieron cuenta que estaban viviendo más de recuerdos que de experiencias. “De repente nuestra relación se volvió mas de ustedes que nuestra", añadió visiblemente conmovida Lizbeth.

Aunque no pudo ocultar su dolor, la Chica Badabun solo tuvo palabras de elogio para quien fuera su novio. “De todo corazón espero que él sea muy feliz, sea conmigo o sin mí”, dijo Lizbeth Rodríguez con la voz entrecortada.

La conductora de “Exponiendo infieles” no descartó retomar su relación con el youtuber. “La vida misma nos está separando y no pasa nada, somos personas muy fuertes. El amor es tan grande que no nos cerramos a la oportunidad de que algún día la vida nos vuelva a juntar", añadió en Youtube.