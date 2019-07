Susy Díaz perdona a su expareja Walter Obregón tras denuncia por agresión

Pese a la denuncia por agresión, Susy Díaz retomó su relación con Walter Obregón. La exvedette se mostró en público con su pareja y le dio un beso frente a las cámaras.

Como se recuerda, la actriz cómica reveló que fue jaloneada del cabello por su novio en el día de su aniversario. Luego lo denunció por agresión en los medios y lanzó la ropa de él por la ventana de la casa donde convivían.

Susy Díaz y Walter Obregón llegaron al al circo de la Chola Chabuca entre los reporteros que le exigían una explicación. Sin embargo, ella no expresó palabra alguna sobre su relación amorosa.

Por su parte, Walter Obregón aclaró que nunca hubo un documento formal sobre el hecho. “Jamás hubo una denuncia judicialmente, con la única persona que yo tenía que disculparme era con Susy y con su familia”

Tras el incidente, Susy Díaz negó una reconciliación con su actual pareja. “¡Ya no! Si tú tienes un aparato de televisión fallando, lo arreglas y vuelve a fallar, entonces hay que poner otro aparato sin fallas. Él ya no podrá comunicarse conmigo porque está bloqueado de todo. Yo no aguantaré a un chico 25 años menor que yo”, señaló en ese entonces.