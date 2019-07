¿Milett Figueroa actuando junto a Melissa Loza? Esto respondió la actriz [VIDEO]

¿Podrían terminar trabajando juntas?. Milett Figueroa tuvo una respuesta inteligente al ser consultada ante las cámaras de “En boca de todos” respecto a la posibilidad de compartir roles actorales junto a Melissa Loza.

“Yo realmente no tendría por qué no aceptar nada, porque no soy la directora ni productora. Cualquiera puede trabajar conmigo y yo feliz de la vida”, expresó Milett Figueroa.

Muy tranquila, la actriz y ex concursante de programa reality aseguró que no tendría problemas al existir dicha posibilidad y reiteró que no elegiría con quién actuar: "No hay forma, yo creo que sería lo más aburrido del mundo".

La modelo es parte del elenco de "Pantaleón y las visitadoras". Ella comparte obra con Melissa Paredes, Cielo Torres, entre otras actrices.

Milett Figueroa no quiere hablar de Guty Carrera y Melissa Loza

Hace unos días preguntaron a Milett Figueroa respecto a las polémicas declaraciones de Guty Carrera pero ella prefirió no decir anda y reservar cualquier tipo de comentarios.

Milett Figueroa: “Me da flojera iniciar una relación”

Durante una entrevista con Jannina Bejarano, la exintegrante de Combate habló sobre porque no inicia una nueva relación sentimental. "Me da mucha flojera empezar las relaciones, por eso no tengo pareja, porque soy muy floja para responder mensajes y esas cosas de gente que formaliza una relación”.