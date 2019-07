Critican a imitador de Maná por frase machista tras eliminación en “Yo Soy”

El lunes 15 de julio se vivió una difícil eliminación en el programa “Yo Soy”, pues varios concursantes tuvieron que decir adiós a la presente temporada del reality de canto e imitación de Latina, tras caer a sentencia la semana pasada.

Pero fue la eliminación de Jonathan Espinoza, imitador del cantante mexicano Fher Olvera de la banda Maná, la que generó polémica en las redes sociales.

Además de la reacción de los integrantes del jurado de “Yo Soy” que reveló que no estaban de acuerdo con la decisión del público, la publicación de Jonathan Espinoza dio que hablar en las redes sociales.

El imitador de Fher Olvera aseguró que no fue justa su sentencia ni la de algunos de sus compañeros, pues cree que ya se sabía qué sentenciado se iba a salvar de la eliminación.

“La verdad, siento que no debí ser sentenciado el viernes (12 de julio), no fue justo, y nos dejaron a 4 compañeros a luchar por un puesto que ya estaba asegurado. Es lamentable”, expresó Espinoza en Facebook, en alusión a Camilo Rodríguez, el imitador de Bon Jovi que ha recibido duras críticas en sus últimas presentaciones en “Yo Soy”.

"Pero bueno, este programa, así como abrió las puertas a muchos, también me enseña de que nadie tiene el puesto ganado. Quizás no sea el mejor de esta temporada, pero no debí irme hoy (lunes 15). De todas maneras nos vamos con el sentimiento de que hicimos una buena temporada junto a toda mi banda Acceso Total Rock ”, añadió el joven imitador en Facebook.

Pero el mensaje dio otro giro cuando se refirió a las mujeres que suelen votar por sus favoritos en “Yo soy”. Para Jonathan Espinoza, la mayoría se deja llevar por el físico y no por el talento. Incluso citó la lamentable frase de un dúo venezolano contra sus fans peruanas.

“Ahora me preocupa muchísimo el pensamiento de algunas mujeres y veo que son una gran mayoría. ¿Tan aguantadas están? ¿Acaso Servando y Florentino tenían razón? ¿Es en serio? ¿Votan por pena, por tristeza, porque tiene ojos bonitos y porque es lindo?”, preguntó el imitador.

Antes de terminar su descargo, Jonathan lanzó un certero mensaje contra las personas que apoyaron a Camilo Rodríguez. “Con razón que nuestro Perú está jodido, pues seguro esas mujercitas al momento de votar por un nuevo presidente o alcalde serán así de cojudas, ¿no? Creo que hay mucho por trabajar en nuestra sociedad y sobre todo, en el coco… Wow, es increíble. Espero que al menos se sepan las canciones de Bon Jovi”, insistió.

Tras su descargo en Facebook, Espinoza recibió una ola de críticas. “Que locazo este pata... ¿Machista? Obvio”, “Mal que se centre solo en las mujeres. Muchos hombres también votan solo por el físico y carisma. Así de superficiales son la mayoría en el Perú, por eso Alan García fue presidente 2 veces, por su ‘galanteria’ y nada más” y “La mediocridad en su máxima expresión”; fueron algunas de las críticas encontradas en las redes sociales.

“Pero que tal bestia retrógrada...bien merecido que lo eliminen , y ojalá la comunidad rockera guarde el screenshot. Deja mal al ‘rock’ de Mana”, “Me acuerdo que en otra temporada había otro chico que interpretaba mejor a Bon Jovi. Qué habrá sido de él? Porque el actual deja mucho que desear”, “El pata este no sabe perder. Mejor que se quede callado el picón” y “Bueno, picón está... eso está claro. Pero otra cosa que es cierta es que ese Bon Jovi prevalece en el programa porque o se pone a llorar para conmover a la gente o por su porte. ¿No se supone que ésto es una competencia de imitación? Hace rato que debía haberse ido. Estoy de acuerdo con Katia Palma y el pelado Morán cuando dicen que el formato de cederle el voto determinante al público debería cambiar”, expresaron otros cibernautas.