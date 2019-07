Susan Ochoa pide a Marisol que “no juegue con su dignidad” por acusar a programa de Gisela

Una nueva acusación en contra del programa de Gisela Valcárcel. Luego de las declaraciones de Susan Ochoa, quien acusó a la ‘Señito’ de haberla humillado en televisión, se sumó la revelación de la cantante de cumbia Marisol.

Durante una entrevista, Marisol comentó que ella sufrió por los maltratos que recibió por parte del equipo de trabajo de Gisela Valcárcel cuando ella era una concursante en el programa “El gran show”.

A diferencia de Susan Ochoa, la cantante de cumbia aseguró que ella no se retiró del concurso porque le había agarrado cariño pese a que la habían tratado como un “trapeador”.

“Me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui”.

Luego de la acusación pública que hizo Marisol, la cantante Susan Ochoa se manifestó para dar su opinión. La ganadora de Viña del Mar comentó que no se debe poner en juego la dignidad y el amor propio.

“Hay que tener valor para denunciar, para decir lo que nos está pasando. No por oportunidad de trabajo, de estar en pantalla puede estar en juego nuestro amor propio, nuestra dignidad”.

Por otra parte, Susan Ochoa aseguró que está en “amor y paz” con todos, añadiendo que cree en el perdón de las personas. Comentó que la cantante de cumbia Marisol es una luchadora y que debería de salir adelante.

Susan Ochoa recordó error de Gisela Valcárcel

La ganadora de Viña del Mar recordó cuando Gisela Valcárcel la humilló y minimizó los logros que ha obtenido a lo largo de su carrera musical. Ella manifestó que cree en el perdón, pero que se deben aceptar los errores.

“El perdón existe, sé que también las personas nos equivocamos, pero nada mejor que reconocer, pedir disculpas de corazón y no volverlo a comete”, concluyó a un medio comunicación.