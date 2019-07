Karol G deslumbra con atrevida prenda durante ensayos en Premios Juventud 2019

Karol G llegó a Miami para preparar su show de esta noche en los Premios Juventud 2019, que celebrará su edición número 16 y se llevará a cabo en el Watsco Center. El evento será transmitido por Univisión.

La novia de Anuel AA apareció en dicho lugar, donde se desarrollará una de los eventos más importantes de la música latina, para ponerse al corriente en los ensayos.

Como se sabe, la cantante colombiana, que está nominada a seis categorías, estuvo de gira por Europa.

Según informó el portal Univisión, Karol G se presentó a los ensayos de los Premios Juventud con el pelo suelto y vistiendo un llamativo conjunto negro, conformado por un top con mangas y pantalones ceñidos a su cuerpo.

Asimismo, al mismo estilo de Rosalía, la pareja del trapero Anuel AA lució unas uñas impresionantes con decoraciones de corazones.

Su outfit lo completó con unos zapatos de charol con plataforma de la marca Naked Wolfe.

Además, en las fotos que compartió el medio se pudo ver a Karol G muy concentrada, mientras recibía indicaciones sobre los ensayos.

Karol G y sus nominaciones a los Premios Juventud 2019

La Más Pegajosa (Can't Get Enough Of This Song), Ritmo en la Regadera (Singing In The Shower), Couples That Fire Up My Feed (La Pareja Que Enciende Las Redes), Siempre Auténtico (Street Style), Sick Dance Routine (Coreografías Que Me Matan) y Esto Sí es "BTS" (This is a "BTS").

Karol G y su sólida relación con Anuel AA

La cantante colombiana y el trapero puertorriqueño conforman una de las parejas más estables del ambiente musical. A través de sus redes sociales, sobre todo de Instagram, los artistas demuestran lo mucho que se aman.

Los seguidores de ambos quedaron sorprendidos cuando el pasado 14 de febrero, Anuel AA le pidió matrimonio a Karol G.