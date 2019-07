“No podemos esperar por tocar en Lima”, el mensaje de Weezer a sus fanáticos peruanos

Los integrantes de Weezer están realmente entusiasmados por el que será su primer concierto en nuestra capital. A través de un video saludo los músicos saludaron a sus seguidores, los invitaron a comprar las entradas para su show del 22 de setiembre en el Jockey Club y aseguraron estar muy impacientes por su debut en Lima.

“Hola, somos Weezer. Estamos muy entusiasmados por tocar en el Jockey Club este domingo 22 de setiembre. ¡Esta será nuestra primera vez en Perú y no podemos esperar más estar ahí! Las entradas están disponibles y a la venta en Joinnus, así que tómenlas y vengan a rockear con nosotros”, comentaron los músicos, que actualmente gira por Europa, Canadá y Japón.

PUEDES VER Baterista sufre derrame cerebral en vivo y sigue tocando [VIDEO]

El cuarteto, compuesto por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner, presentará en Lima un concierto compuesto básicamente por los más grandes éxitos de su trayectoria, canciones como “Buddy Holly”, “Perfect Situation”, “My Name is Jonas”, “Island in the Sun”, “Beverly Hills”, “Hash Pipe”, “Buddy Holly”, “Say it Ain't So” y “Undone (The Sweater Song)”.

Weezer llegará a nuestra ciudad para iniciar su primera gira sudamericana en sus más de 27 años de formada. El tramo es parte de un extenso tour mundial para promocionar su disco número 13 en estudio: “Weezer (The Black Album)”.

Desde que se hizo pública su participación en el mundialmente reconocido festival Rock in Rio, el público peruano tenía a Weezer como uno de los grupos que más ansiaban su llegada a territorio nacional. Debido a ello, One Entertainment hace realidad la oportunidad de cumplir el sueño de muchos.

Estos son los precios de las entradas en Etapa 2, que son válidos hasta el martes 3 de setiembre o hasta agotar stock disponible, lo que ocurra primero:

VIP: S/. 299

Preferencial APDAYC: S/. 225

Tribuna Numerada: S/. 189