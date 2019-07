Mariah Carey llamó “controlador” a Tommy Mottola y lo acusa de hacerla sentir como una prisionera

Mariah Carey estuvo casada por 4 años con Tommy Mottola y recientemente reveló secretos de su matrimonio con el millonario empresario musical. La cantante no recuerda con cariño este periodo de su vida, del cual aseguró lo vivió como una prisionera.

En declaraciones hechas a la revista “Cosmopolitan”, la icono de la música pop de los noventas aseguró que hoy vive tranquila, que atraviesa por un gran momento alejada de los flashes y escándalos en los que se vio involucrada fuera del ámbito musical.

Mariah Carey y Tommy Mottola: un matrimonio conflictivo

Pero cuando fue preguntada por su matrimonio con Mottola, Mariah Carey, regresando en el tiempo y reviviendo sensaciones ya superadas confesó: “No había libertad para mí como ser humano. Era casi como estar presa”.

Mariah Carey y Tommy Mottola se conocieron en 1991, se casaron en 1994, pero su relación duro hasta 1998 cuando deciden divorciarse. Antes de ella, el empresario fue esposo de Lisa Clarke, en 2000 se casa con Thalia con quien vive hasta hoy.

El obsesivo control sobre la carrera de Carey

Se dice que desde que se casaron Tommy Mottola tomó las riendas de la carrera de Mariah Carey, a la par de llevar una vida amorosa juntos que poco a poco se desmoronó: “Es posible que él desease la caricatura de una novia niña” y agregó: “Hubo un esfuerzo consciente por mantenerme como la clásica chica americana, lo que sea que signifique eso”, es por ello que la intérprete tildó de “controlador” a su exesposo.

Precisamente sobre esto, en su autobiografía Tommy Mottola reflexiona si en verdad tuvo un control total sobre la carrera de la cantante de “All I Want For Christmas Is You”: “Parece ser que la controlaba. Pido disculpas. ¿Fui obsesivo? Sí, pero eso es parte de la razón de su éxito”.

El próspero presente de Mariah Carey

Hoy Mariah Carey se encuentra tranquila, disfrutando de su carrera y de su nuevo amor, el bailarían y coreógrafo Bryan Tanaka, pero también es recordada por su romance de 2 años con Luis Miguel, con quien incluso llegó a grabar el tema, “After Tonight”, en 1999.