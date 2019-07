'Chica Badadun’ difunde curioso video tras revelar presunta infidelidad de ‘Luisito Comunica’

El popular youtuber ‘Luisito Comunica’ está en el ojo de tormenta luego de salir a la luz una presunta infidelidad a su pareja Cinthya Velásquez, mejor conocida como “La Chule”

Todo surgió por la difusión de un video en el canal de YouTube de Lizbeth Rodríguez, ella invitó al amigo del youtuber para revisar sus chats, sin saber que causaría un escándalo amoroso días después.

Antes de estallar la noticia, un curioso video pasó desapercibido. La relación de Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt fue evaluada por un detector de mentiras.

La pareja de la ‘Chica Badabun’ se sometió a la prueba del polígrafo y respondió si alguna vez le fue infiel a Lizbeth Rodríguez.

"El polígrafo me dijo, no me dijo nada. Estuviste muy inestable en esta pregunta y no se pudo determinar si fue verdad o fue mentira lo que dijiste, pero al parecer está pregunta te alteró", señaló el youtuber Alex Flores.

Por su parte Tavo aclaró que es de la idea que cuando alguien está en una relación, es porque se debe estar al 100% y afirmó que voltea a mirar a otras mujeres, pero existe una diferencia con ser parte de una infidelidad.

Entre otras preguntas y respuestas, Betancourt confesó que extraña a su expareja por algunos gestos que ella tenía y que Lizbeth no, además que no se ve casado con la ‘Chica Badabun’ por problemas que están sucediendo en su noviazgo.