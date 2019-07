Esta fue la respuesta de Leonardo Dicaprio sobre la polémica escena final de “Titanic”

A 20 años que se estrenara en cines Titanic, una de las películas más taquilleras y premiadas de todos los tiempos, Leonardo Dicaprio respondió a la pregunta que ha estado rondando desde hace dos décadas ¿pudieron Jack y Rose salvarse del hundimiento del barco?

Durante los minutos finales de la película dirigida por James Cameron se ve a Jack, interpretado por Leonardo Dicaprio, sacrificarse para salvar a Rose, personaje de Kate Winslet, quien finalmente termina hundiéndose en el fondo del océano Atlántico una vez que el desastre hubiera tenido lugar.

Leonardo Dicaprio y la escena por la que todo el mundo le pregunta

Cientos de fans de la película se han preguntado a lo largo de 20 años si Jack tenía posibilidades de salvarse junto a Rose que yacía recostada sobre una puerta que flotaba en medio del mar. Sin embargo, Dicaprio nunca ha contestado en todas las ocasiones que se le preguntó por dicha escena.

La respuesta de Dicaprio

Y es que durante la promoción de su último film “Once Upon a Time in Hollywood” que coprotagoniza con Brad Pitt, la cadena de música MTV News preguntó a Dicaprio sobre la polémica escena final de Titanic, a lo que el actor de “Pandilla de Nueva York”, entre risas, sólo atinó a decir: “Sin comentarios”, declaración que arrancó carcajadas del ex esposo de Angelina Jolie.

La bromas de Brad Pitt y Margot Robbie

Pero fue precisamente Brad Pitt quien se animó a dar una hilarante respuesta a la controversia surgida de la escena final de Titanic: “Es divertido, voy a volver a verla de nuevo y revisar”.

Pitt, no contento con esto, miró a su coestrella y preguntó: “¿Cabías o no”, mientras que un Dicaprio que no paraba de reír repitió: “Sin comentarios”.

Quien también se encontraba en dicha entrevista fue Margot Robbie, coprotagonista de “Once Upon a Time in Hollywood” que se sumó a las bromas por la escenas final entre Jack y Rose, preguntando: “¿No les mencionaste en ese momento que hicieran la puerta más pequeña?”, a lo que Leonardo Dicaprio, con los brazos cruzados y aún riendo insistió: “Como dije, sin comentarios”.