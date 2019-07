La casa de papel“Estamos entrando al lado emocional del espectador”

Álvaro Morte y Alba Flores. Hablan del éxito y de lo que viene para la serie de Netflix. “Diviértanse con esta temporada, porque la cuarta será muy dura”, dicen.

“Este golpe es una apología de la belleza, es nuestra obra maestra”, comentan dos personajes claves de ‘La casa de papel’ antes de ejecutar el atraco al Banco de España. Los primeros episodios de la tercera parte de la serie ganadora del Emmy, siguen siendo un thriller con ese ritmo calificado como frenético de las primeras temporadas.

La banda que ha vivido con millones de euros alrededor del mundo, se reúne para rescatar a Río, capturado en una isla de Panamá.

La ‘Resistencia’, prepara un golpe enorme con nuevos aliados, incluido el público. Parte de la estrategia para rescatar a Río, será el caos y el ruido haciendo volar 140 millones de euros en Madrid. Los madrileños están de su lado.

‘La casa de papel’, que es la producción de habla no inglesa más vista de Netflix, hace un guiño de ese impacto fuera de la ficción, de las protestas con la máscara de Dalí y del ‘Bella Ciao’ cantado en los estadios de fútbol.

Los “malos” tienen aún más matices está temporada. “Estamos entrando a esa lado emocional del espectador”, dijo Álvaro Morte, El Profesor, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer por la tarde en Bogotá, con los medios de Latinoamérica.

Alba Flores, quien una vez más interpreta a Nairobi ejecutará el plan y opina: “En la serie los personajes son multidimensionales. Y por otro lado, está la fantasía de robar un banco, creo que todos lo hemos podido tener en algún momento” .

Para Morte, la banda no es la réplica de los villanos del Hollywood antiguo. “Esta es gente que ha sufrido mucho. Ellos no han escogido. Ha habido mucha gente que me ha parado para darme las gracias por todo lo que han vivido con sus familias y los debates que se han generado después”.

El sistema, la corrupción, son algunos de los apuntes de la serie. El escepticismo hacia la política también tiene que ver. “Creo que la gente está cansada de que la engañen. Y... la gente que no se quiere enterar, vive la vida que vivimos hoy, que te cobren por todo, que exploten de cualquier manera sin límites. Claro que es un tema general”, añadió la actriz.

¿Hacia dónde va la cuarta temporada? “Puedo decir que hay que divertirse mucho con la tercera porque la cuarta es dura” adelanta la nieta de Lola Flores. La temporada estará disponible desde mañana en la plataforma. ❖