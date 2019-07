Katy Perry cuenta cómo se reconcilió con Taylor Swift [FOTOS]

Katy Perry contó cómo volvió a ser amiga de Taylor Swift. En una entrevista a un programa de Australia, la intérprete de ‘Hot n Cold’ reveló que ella dio el primer paso al enviarle una rama de olivo con una nota de disculpa a Tay antes del inicio de su gira “Reputation” en mayo de 2018.

"[Swift] estaba a punto de embarcarse en algo nuevo y grande y necesitaba el apoyo”, dijo Perry.

PUEDES VER Taylor Swift: la mejor pagada del mundo según Forbes

“Yo estaba acabando mi gira y me di cuenta de cuántas cosas tenemos en común. Y quizá sólidamente hay cinco personas más en el mundo que pueden tener el mismo tipo de conversaciones que tenemos, o que pueden entender de dónde venimos y que deberíamos celebrar lo que tenemos en común, nuestra amistad y que podemos estar ahí la una para la otra”, comentó.

Ambas cantantes coincidieron en muchas fiestas. Fue en uno de esos eventos que Katy Perry se acercó a Taylor Swift e intercambiaron números de celular.

"Oye, sabes, ha pasado mucho tiempo y creo que hemos crecido un poco y solo quería decirte que lo siento. Espero que podamos ser amigas en el futuro ", fueron las palabras de la autora de ‘Roar’.

PUEDES VER Filtran fecha de boda entre Katy Perry y Orlando Bloom

Taylor Swift y Katy Perry en nuevo video musical

Hace unas semanas, Taylor Swift estrenó en Youtube la canción “You Need to Calm Down". Katy Perry aparece en el video disfrazada de hamburguesa y baila junto a Swift, quien usa un traje de papas fritas.

Perry aceptó hacer el video con una condición: ir a la casa de la cantante de 'Bad Blood’ y cargar a su nuevo gato.

PUEDES VER Taylor Swift y Katty Perry sellan su amistad disfrazadas de hamburguesa y papas fritas

De esa forma, las dos estrellas han retomado su amistad. Actualmente, “You Need to Calm Down" acumula casi 100 millones de reproducciones en Youtube y lidera las listas musicales de Spotify.