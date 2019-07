Ricky Martin marchará contra el gobernador de Puerto Rico [VIDEO]

El cantante Ricky Martin publicó en redes sociales un video reprobando la conducta del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras la filtración de unos mensajes que el político escribió y compartió en un chat con asesores y miembros de su gabinete.

En el vídeo, Ricky Martin se muestra indignado y anuncia que se unirá a las marchas para pedir la renuncia de Roselló. “Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y para poder liberar esta angustia, lo haré simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha. Mañana a las 5.00 pm voy a estar con ustedes. Voy a caminar con mi gente. Vamos a estar en el Capitolio. Vamos a caminar hasta la Fortaleza y vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes”, dice el intérprete.

Y continúa: “Afortunadamente salió el chat, porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, de la comunidad de LGBT, de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, no puede ser. Yo creo que cuando Puerto Rico se une y hacemos las cosas unidos salen cosas maravillosas y podemos cambiar la historia y yo creo que esto es lo que va a pasar mañana. Puerto Rico, por favor, sin miedo. Digan presente. Vamos a caminar en paz, pero firme y certeros”, enfatiza.

Finalmente, Ricky Martin hace un llamado al gobernador: “Ricardo, no puedes estar en el poder. Mira lo que está pasando en el pueblo, no te das cuenta. Mientras tanto, Puerto Rico vamos a estar unidos, vamos a decir presente. Puerto Rico, se acabó el cinismo, se acabó la poca vergüenza, vienen cosas muy lindas para nuestra isla. Undos podemos todo. Dios los bendice y hasta mañana”, dice el cantante en alusión a unos mensajes donde Roselló y su equipo de trabajo escribieron cosas como “Ricky Martin es tan machista que se folla hombres porque las mujeres no dan la talla. Puro patriarcado”.

Ricardo Roselló ha pedido perdón por esos mensajes, pero las manifestaciones para pedir su renuncia continúan.