Erick Sabater quiere retomar contacto con Michelle Soifer luego de la ruptura con Kevin Blow

Luego que Michelle Soifer y Kevin Blow dieran por concluida su relación, Erick Sabater no descartó la posibilidad de retomar contacto con la cantante y empresaria, con la cual mantuvo una relación bastante mediática hasta hace un par de años.

Durante la emisión de un reportaje de “Magaly TV, la Firme” el modelo fue consultado por los ‘urracos’ sobre su opinión tras el rompimiento entre Michelle Soifer y kevin Blow, a lo que el dominicano expresó: “No sé si empezó mal o terminó mal, eso tendrías que preguntárselo a ellos”.

No descartó volver a hablar con Michelle Soifer

Seguidamente, cuando el reportero le consultó al ex Mister Universo 2012 si está en sus planes retomar la comunicación la interprete del “Bombón Asesino”, el modelo confesó: “Eso no dependerá de mí, sino de las dos partes, de cómo las cosas se vayan dando en el transcurso del tiempo”.

Vale recordar que el término del romance entre Michelle Soifer y Erick Sabater no ha quedado del todo claro, pero se cree que fue el propio Kevin Blow la manzana de la discordia, que no habría dudado en interponerse en relación de su compatriota.

Coto Hernández sin nada qué decirle a Kevin Blow

Quien también se mostró más que dispuesto a retomar contacto con ‘La Soifer’ es Coto Hernández, quien aseguró lo siguiente: “Lo más importante es recuperar la amistad con Michelle Soifer y ver qué pasa. Si terminó o no su relación es un tema que no me incumbe. Le deseo lo mejor, a él (Kevin Blow) no tengo nada que decirle”.