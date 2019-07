Luisito Comunica y ‘La Chule’: conoce la historia de amor de los youtubers mexicanos

Fue el 19 de noviembre del 2014 la fecha en que Luis Arturo Vidal, mejor conocido como Luisito Comunica, compartió en Instagram la primera fotografía al lado de quien sería su acompañante por largos años: Cynthya Velazquez alias ‘La Chule’.

Con una breve descripción que acompañó la romántica postal al lado de la joven mexicana, el famoso youtuber hizo público su amor.

La relación entre ‘La Chule’ y Luisito Comunica se oficializó con esta publicación pero su encuentro primer encuentro se registró muchos meses atrás, cuando coincidieron en una fiesta.

Cynthia, entonces fanática del youtuber mexicano, se acercó a Luisito pedirle una fotografía. Este intercambio de sonrisas y palabras trascendió hacia una comunicación que se hizo mayor con el tiempo.

Como suele suceder en el amor, la relación entre ambos fluyó y se consolidó.Tal como cuenta una historia compartida en Twitter, a los nueves meses de iniciada la relación, los youtubers mexicanos decidieron vivir juntos ya que ambos vivían en departamentos muy alejados de México.

La relación transcurrió con solidez, según dejaban ver las fotografías compartidas en redes sociales.

En el año 2016, ‘La Chule’ decidió abrir su propio canal de Youtube ‘Lenguas de gato’ en el cual presentaba videos de diverso tipo. Para goce de sus seguidores, en uno de los primeros apareció inclusive su novio, Luisito Comunica, con el que realizó un divertido reto sobre maquillaje.

Al igual que el youtuber mexicano, Cynthia Velasquez empezó a realizar viajes por diversas partes del mundo, los cuales compartía en su canal. En Instagram hizo lo propio, publicando fotografías en solitario o algunas al lado de su pareja Luisito Comunica.

La relación entre ‘La Chule’ y Luisito Comunica apuntaba a la prosperidad y un final feliz, luego de más de cuatro años; sin embargo, hace apenas unos días se ha filtrado un video que expondría, presuntamente, la posible infidelidad del youtuber: ¿será este el fin de la pareja favorita de Youtube?

Presunta infidelidad

Un video compartido en el programa Badabum desató la polémica en redes sociales tras dar a conocer el chat que tiene un grupo de youtubers en Whatsapp. Dentro de los miembros del chat, llamó curiosamente la atención el mensaje que comparte Luisito con sus compañero Rayito y demás, también youtubers.

"Esta es la que me cogí ayer, pinche morra estaba hasta el culo, pero está bien loca” son las palabras que escribe Luisito Comunica en el chat, según lo relatado por Lizbeth Rodríguez.

El video generó una inmediata reacción entre los seguidores de la pareja, razón por la cual, ‘La Chule’ no pudo ser ajena al nuevo viral en redes social. En un video compartido en Instagram, la novia de Luisito Comunica señaló que no cree en la veracidad de lo compartido por ‘Badabum’ y pide no ser etiquetada en todo ello.

Hasta ahora la única que ha declarado algo es la Chule y dice que duda de la veracidad del video subido por Badabun, menciona que su relación no es fácil y pide no ser etiquetada en todo esto. pic.twitter.com/jtGwQEDqpA — La Comadre 👑 (@LaComadree) 17 de julio de 2019