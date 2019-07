Luisito Comunica y otros youtubers vinculados en escándalos de infidelidad

Luego que Lizbeth Rodríguez, más conocida como la Chica Badabun, revelara sin querer la supuesta infidelidad de Luisito Comunica a su pareja Cinthya Velázquez, se ha desatado todo un revuelo en redes sociales y en YouTube, donde se desempeñan los implicados.

Como se recuerda, Lizbeth Rodríguez realizó un segmento en “Exponiendo youtubers” junto a su colega mexicano Ryan Show, quien le habría comentado que tenía un grupo de WhatsApp con sus amigos, entre ellos Luisito Comunica.

Ante esto, la joven cogió el celular de Ryan para leer las conversaciones. Sin embargo, la polémica se desató cuando Rodríguez leyó un mensaje de Luisito Comunica donde presumía que había mantenido relaciones sexuales con una chica que no era su pareja actual.

No obstante, este no es el único caso de infidelidad en los que se ven involucrados los famosos youtubers.

En una entrevista con TVyNovelas, Lizbeth Rodríguez reveló que la habían engañado en varias ocasiones

“Sí, me ha pasado muchas veces, incluso en una ocasión un novio me engañó y me di cuenta a los meses que acababa de nacer su bebé; mientras él estaba conmigo, tenía una esposa embarazada. Han sido muchas, incluso en mi canal, Lizbeth Rodríguez, tengo un vídeo en Youtube con un ex que resultó que me engañó con seis, y todo mundo sabe eso porque tiene como 30 millones de vistas”, manifestó la joven mexicana.

Otro de los casos más sonados fue la supuesta infidelidad de Gabriel Montiel, Werevertumorro, a Yuya.

Aunque Mariand Castrejón, nombre real de la youtuber, no señaló directamente a su expareja como el culpable. Seguidores sacaran sus cuentas.

"Hace como 4 años, yo sí me di cuenta de una o muchas infidelidades con una persona, yo como que me lo nublaba de la vista...me dejaba envolver por lo que él me decía...Era mi novio y me tenía súper controlada, todo lo que él creía que yo hacía, él lo hacía", confesó la influencer y empresaria mexicana.

Cabe mencionar que en 2014 se terminó el noviazgo entre Werevertumorro y Yuya.

Los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han tenido varios altibajos en su relación, que lleva más de seis años, Actualmente crían juntos a su primera hija.

Hace dos meses, Loaiza reveló que su pareja le fue infiel en abril del 2017. Sin embargo, la joven señaló que en sí no sabía si Juan de Dios la engañó, pues él se relacionó con otra mujer cuando se separaron por dos meses.

Por su parte, el joven comentó que Kimberly puso punto final a la relación por errores que el cometió en el pasado.

"Muchas veces por una simple calentura perdemos a la mujer adecuada y perfecta para pasar toda la vida, si se preguntan, yo una vez me equivoque y me arrepiento, no me quiero justificar, no estaba en mis cinco sentidos en ese momento, y Kimberly a causa de eso me terminó", manifestó en un video.

Finalmente, otros de los escándalos de engaños llegó hasta nuestro país. Los youtubers Dafonseka y Gerardo Pe, quienes tenían juntos el proyecto “DeBarrio”, se separaron por diferencias que poco a poco salieron a la luz.

No obstante, el problema se agudizo cuando Fernando Dafonseka mencionó que su excolega engañó a su pareja Rubí Vásquez con varias fanáticas.