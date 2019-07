‘Chica Badadun’ pide perdón a Luisito Comunica por exponer su infidelidad

Ante la ola de críticas que ha recibido en Youtube y en redes sociales por exponer la infidelidad de Luisito Comunica a su novia, la mexicana Lizbeth Rodríguez decidió romper su silencio.

A través de su canal de Youtube, la popular ‘Chica Badabun’ compartió un video en el que hace un mea culpa por perjudicar la imagen del famoso youtuber mexicano.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica y a todos los afectados por exponer parte de su vida privada”, expresó la figura de Badabun. “Luis, no tengo el honor de conocerte, pero de todo corazón, lo siento”, agregó muy apenada Lizbeth Rodríguez, quien se hizo famosa por exponer a los infieles en México.

Antes de pedir disculpas a Luisito Comunica, quien en las últimas horas ha perdido suscriptores, la conductora de “Exponiendo infieles” indicó que nunca tuvo la intención de afecta la imagen de ningún youtuber. “Obviamente, en este episodio, las cosas se me salieron de las manos”, expresó.

Según Lizbeth, el celular de Ryan Hoffman, conocido como ‘Rayito’ o ‘DebRyanShow’, “estaba lleno de conversaciones muy privadas que implicaban a ciertos youtubers famosos”, pero ella no creyó que el video causaría mucha polémica. “Normalmente no hay muchas repercusiones porque encuentro infidelidades de personas que no son famosas y no enfrentan a miles de comentarios negativos en sus redes ni afectaciones laborales”.

La novia de Tavo Betancourt aseguró que ella suele ser muy cuidadosa con el material que publica en su canal de Youtube y que incluso, ella revela momentos de su vida privada, tal y como lo hace con los que participan del programa “Exponiendo infieles”. “Tratándose de mis compañeros, cuido siempre muchísimo cualquier cosa que se pueda mencionar en algún video. En esta ocasión fallé, hice algo que jamás me había permitido hacer”, expresó en su descargo que publicó el miércoles 17 de julio en su canal.

Lizbeth Rodríguez indicó que no revisó el material debido a que tenía una carga laboral. “Estuve pasando por un proceso laboral muy interesante por lo que tuvo muchísimos viajes, estuve saturada, no tuve oportunidad de revisar el material que se editó antes de que se saliera el video. Siempre reviso el material antes de que se suba a las redes”, expresó una arrepentida youtuber, quien finalmente decidió eliminar el material de su canal de Youtube.

Lizbeth Rodríguez expuso la infidelidad de Luisito Comunica

La popular ‘Chica Badabun’ expuso la infidelidad de Luisito Comunica a su novia Cinthya Velázquez ‘La Chule’, quien también se dedica a hacer videos en Youtube.

Al revisar el celular del hermano de la famosa youtuber Yoseline Hoffman “YosStop”; Lizbeth Rodríguez ingresó al grupo de WhatsApp que tenía ‘Rayito’ con sus amigos, entre ellos Luisito Comunica, etiquetado como Luisito ‘El Pillo’ (como también se conoce a Luisito Comunica).

La conductora de “Exponiendo infieles” leyó un mensaje de Luisito Comunica presumiendo que se había acostado con una chica, de quien hasta el momento no se conoce su identidad.

Tras el escándalo en el mundo de Youtube, Lizbeth Rodríguez intentó que el video no se hiciera viral, sin éxito alguno.