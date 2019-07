Leonard León se confesará por primera vez en “El valor de la verdad”

El cantante Leonard León se presentaría en “El valor de la verdad” por primera vez, ya que anteriormente había rechazado la oferta de confesarse en el sillón rojo.

Tras terminar su relación con Olenka Cuba y luego que su propia hermana, Vanessa León, lo denunciara por haberla agredido físicamente hace algunas semanas, el intérprete estará en el programa conducido por Beto Ortiz para dar sus descargos, según afirmó el diario Trome.

En anteriores oportunidades, Leonard León se ha visto en medio de la polémica tras ser acusado de agresión por sus exparejas, una de ellas, la conductora de televisión Karla Tarazona.

Recordemos que hace años, Viviana Montaño, exnovia de Leonard, levantó una denuncia por agresión física contra el cantante. Finalmente, en el 2015, la justicia falló a favor de Montaño y le dictó una sentencia al artista.

Vanessa León denuncia a Leonard León por agresión

En junio pasado, el cantante Leonard León fue demandado por su propia hermana, Vanessa León, quien lo acusó de haberla pateado durante una reunión familiar. “Como mi madre está un poco enferma, yo estoy a su cuidado de ella, y por manifestar una queja y como él estaba borracho, él no me puede ver, por lo que yo tengo un compromiso, entonces, esto creo que generó su cólera y me diga muchas cosas, me pateó y me insultó. Ya pasé por el médico legista y presenté la denuncia, no voy a permitir que esto se quede tapado”, expresó Vanessa León tras el supuesto episodio.

Leonard León termina su relación con Olenka Cuba

Leonard León y Olenka Cuba sorprendieron a todos sus seguidores en redes sociales al confirmar el fin de su relación sentimental tras casi tres años juntos. “Seré breve, a partir de esta fecha mi relación con el Sr. Leonard León llegó a su fin. Más detalles no daré. Gracias”, escribió la exnovia del cantante en su cuenta de Instagram.

Karla Tarazona y su denuncia contra Leonard León

Tras la denuncia de Vanessa León contra Leonard León, la conductora de televisión Karla Tarazona ofreció declaraciones para el programa “¡Válgame Dios!”, donde recordó que el cantante tiene varias denuncias por agresión en su contra y que este era uno de los motivos por los que no quería que él estuviera a solas con sus hijos. “Es una persona que lamentablemente tiene antecedentes, ya ha sido sentenciada por maltrato físico. De mi parte tiene una denuncia también”, expresó. La animadora aseguró además que el cumbiambero lleva casi un año sin ver a sus hijos.