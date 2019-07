Laura Bozzo demandaría a “El valor de la verdad” por emitir programa sin su permiso

La conductora de televisión Laura Bozzo estaría evaluando la posibilidad de demandar a “El valor de la verdad” por haber emitido el último sábado el programa donde ella revelaba secretos sobre su vida íntima.

De acuerdo a Yorry Warthon, el abogado de la presentadora, su patrocinada está pensando en tomar acciones legales contra el programa de Beto Ortiz por sacar al aire el programa pese a la negativa de esta.

“Yo el domingo conversé con Laura y me dijo que está en franca evaluación de impulsar acciones legales y civiles en contra del canal (Latina) por la no autorización de la difusión del programa”, señaló.

Aunque Beto Ortiz aseguró que no se podía cancelar la emisión de “El valor de la verdad” porque existía un contrato firmado de por medio, Warthon afirmó que solamente se hizo un acuerdo verbal, por lo que ella era libre de decidir si se transmitía la edición.

"El tema concreto es que ella no autoriza la difusión y pese a ello se emite el programa y producto de ello se generan daños a la persona de Laura", aseveró.

Laura Bozzo le exige a Beto Ortiz que no emita “El valor de la verdad”

Recordemos que poco antes de la presentación de “El valor de la verdad” de Laura Bozzo, la popular ‘Abogada de los pobres’ le escribió al periodista de Latina para exigirle que no emita su programa porque estaba arrepentida de haber declarado para él.

“Hacer ese programa ha sido uno de los peores errores que he cometido, pero soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme; por eso le exijo a Beto no lo emita o que se atenga a las consecuencias legales”, expresó en Twitter.

Beto Ortiz niega pedido de Laura Bozzo

A pesar de los intentos de Laura Bozzo para que no se emita “El valor de la verdad”, Beto Ortiz se mostró firme y aseguró que no cancelaría la transmisión de su programa. “Apreciada Laura Bozzo, tú también haces TV y sabes perfectamente que no te puedes venir a arrepentir a dos horas de la emisión del programa. Te invito a sintonizarlo desde México al lado de tu nuevo amado con una buena copa de Veuve Clicquot bien helado”, manifestó el periodista en Twitter.