Alicia Machado insulta a esposo de Yadhira Carrilo y lo llama “malandro” [VIDEO]

El polémico arresto del abogado Juan Collado –quien fuera pareja sentimental de las actrices mexicanas Yadhira Carrillo y Leticia Calderón- por el lavado de dinero de procedencia ilícita por un valor de 8.2 millones de dólares, sigue generando comentarios.

Esta vez, fue la actriz y modelo venezolana Alicia Machado Fajardo, quien opinó en la cuenta de Instagram del programa “Suelta la sopa” de la cadena Telemundo, sobre lo que pensaba del esposo de Yadhira Carrillo.

“Sí, ese es el problema de la doble moral, que lo malandro no se les nota. Qué pena por ella (Yadhira). Comenzó un nuevo circo, saludos chicos en el estudio”, comentó la ex Miss Venezuela 1995.

El comentario de Alicia Machado generó una serie de opiniones divididas. Sin embargo, cuando se entrevistó a Yadhira Carrillo a la salida del Reclusorio Norte de la Ciudad de México –lugar donde se encuentra recluido su esposo desde su arresto ocurrido el pasado 9 de julio- la actriz se mostró serena y resaltó que ella que le prestará su apoyo en todo momento.

“No es respuesta a nadie en particular. No respondo de ninguna manera absolutamente a nadie de manera particular. Quiero que quede algo bien claro, me casé con un hombre importante sí, así que no me avergüenza estar aquí. A mí me pueden ver aquí martes, jueves, sábado y domingo y así será hasta el día que Juan Collado salga de aquí”, expresó la actriz de las telenovelas “Palabra de Mujer” y “Amarte es mi pecado”.