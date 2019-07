Said Palao sufre fuerte lesión durante competencia en “Esto es Guerra”

Un tenso momento se vivió en la última edición de “Esto es Guerra”, cuando Said Palao recibió un fuerte golpe durante una de las competencias del reality.

'Los Guerreros' y 'Los combatientes' se enfrentaban para obtener 30 puntos extras. Los competidores se ubicaban sobre una especie de taburete donde debían tratar de hacer caer a su oponente.

Gino Assereto se batió a duelo con Israel Dreyfus y logró derribarlo. Luego de ello, le tocó enfrentar a Said Palao.

El 'excombatiente' llegó desafiante y le lanzó varios golpes a su contrincante. Ante ello, el novio de Jazmín Pinedo propinó de casualidad un fuerte golpe en el rostro de su compañero.

Al ver que Said Palao cayó al piso y no lograba levantarse, Gino Assereto y Austin Palao fueron a apoyarlo y los conductores ordenaron hacer un alto a la competencia. El equipo de emergencias acudió inmediatamente y le entregó una bolsa de hielo al chico reality, quien hizo gestos que demostraban que se encontraba bastante adolorido.

Mathías Brivio pidió que llevaran al ‘combatiente’ a la ambulancia; sin embargo, este se sentó a un lado del set y luego de unos minutos se puso de pie.

Rafael Cardozo se mostró incómodo porque Mathías Brivio dijo que debía continuarse el juego pese al incidente de Said Palao. “Tú dijiste sigue, la producción paró porque Gino paró”, aseveró. Sin embargo, el conductor precisó que sí pidió parar cuando producción le dio la orden. “Después dijo que producción me indicó que paremos el tiempo. No te estés vengando”, manifestó un tanto incómodo.

Tras el fin de la polémica en “Esto es Guerra”, Gino Assereto volvió a la competencia y se enfrentó con Rafael Cardozo.

Gian Piero Díaz regresa a “Esto es Guerra” y se incómoda tras revelación

Luego de pasar unos días de vacaciones, Gian Piero Díaz retornó a la conducción de “Esto es Guerra” y se mostró un tanto molesto tras descubrir que el equipo de ‘Los Combatientes’ había perdido 10 puntos durante su ausencia.