Carlos Galdós sobre 'Marcha de los Cuatro Suyos’: “Toledo supo agarrarse del momento. De amor a la patria, no”

La detención del exmandatario peruano Alejandro Toledo ha generado diversas reacciones en personajes públicos. Un caso fue el del conductor radial Carlos Galdós quien utilizó su espacio para arremeter contra el recordado líder del partido político ‘Perú Posible’.

“Que increíble haber tenido una cosa así de presidente", señaló el también comediante en alusión a Alejandro Toledo, quien había sido capturado por la mañana del último martes.

Introduciendo este tema a discusión en la cabina radial, Galdós recordó la vez en que en julio del año 2000, participó en la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’, organizada y liderada precisamente por Alejandro Toledo.

En aquella época, reveló el comediante, era apenas un veinteañero que había decidido, al igual que muchos, participar en una manifestación que apuntaba a una sola causa: hacerle frente a la dictadura.

“Yo fui a la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’ porque estaba podrido de lo que pasaba en el Perú. Yo me tragué ‘Los Cuatro Suyos’. Era el país o nosotros. Nosotros o la corrupción. Este tipo supo agarrarse de eso. Midió el momento porque no me cabe la menor duda: de amor a la patria, no”, reveló indignado Galdós, quien agregó que considera al exmandatario peruano un tipo frío, quien solo " midió el momento pues siempre tuvo ambiciones políticas".

A ello, el comediante peruano recordó el episodio de Zaraí, hija de Alejandro Toledo quien en un momento este negó. “Lo de Zaraí me tocó mucho. No soporto la cobardía, siento profundo repudio por este ser, por cualquier ser que niega un hijo cobardemente”, señaló Galdós.

Para Carlos Galdós esa rabia que siente es un sentimiento compartido hacia los que usan el poder para robar. “La gente lo puso en el poder y nos robas. (Ellos) Se suben al poder a lucha entre ellos y nosotros aquí mirando, no hay derecho. Yo creo que tú y yo no tenemos derecho a cada cinco años vivir aterrados de quien será la próxima persona que vendrá a gobernarnos”, puntualizó el conductor.