Brunella Horna pensaba que su relación con Richard Acuña no iba durar

Brunella Horna volvió a hablar sobre su relación con el congresista Richard Acuña e impresionó con sus confesiones.

A sus cortos 22 años, Brunella Horna es una toda mujer realizada, pues cuenta con 15 tiendas y una sólida relación con el hijo de César Acuña.

La joven modelo y empresaria se sinceró sobre cómo fue el inicio del tal polémico romance con Richard Acuña, quien es 12 años mayor que ella.

“Muchos pensaban que mi relación con él no iba a durar; incluso nosotros mismos también, porque no pensábamos hasta dónde llegaría. Pero ahora vivimos juntos y nos va bien. La relación es estable, nos comprendemos, nos respetamos. El amor es lo más importante”, comentó Brunella Horna para el diario Ojo.

Asimismo, Brunella Horna reveló que Richard Acuña se convirtió en un gran apoyo para ella. “Él me da buenos consejos; como es empresario, sabe manejar sus empresas. En un momento, quise tirar la toalla, porque debía y la inversión era grande. Pero él me dijo: “Tú puedes salir adelante, lucha”. Lo hice y aquí me tienes. Yo iba a dejar el spa porque me faltaban muchas cosas, pero solo era cuestión de organizarme y ya me siento mejor”, agregó.

Además, aclaró que las tiendas que tiene en la actualidad han sido gracias al apoyo de sus padres y no de su pareja.

"Fue gracias a mis padres; ellos están conmigo desde el inicio. Sola no lo podría haber hecho. Somos socios. Richard solo me aconsejó qué debía hacer y me dijo que confiara en mí, pero todo lo que tengo lo he conseguido por mí misma".

Brunella Horna encontró a su príncipe azul

Hace poco, Brunella Horna mencionó que Ricard Acuña es el amor de su vida. “Es lo que deseo. Me veo junto a él toda mi vida. Existe respeto, comprensión y confianza, pero sobre todo compresión, porque él tiene un trabajo complicado. Hay días que no lo veo, sale muy temprano de casa y llega cuando ya estoy durmiendo, pero el amor lo puede todo”, dijo a Trome.