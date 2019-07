Magaly Medina desmiente a Tony Rosado por asegurar que editó audios para perjudicarlo

Luego de que Tony Rosado indicara que Magaly Medina era la culpable de que sea investigado por la Fiscalía, la conductora de televisión no se quedó de brazos cruzados y decidió responderle fuerte y claro al cantante.

Tony Rosado dijo anteriormente que en el programa de la popular ‘Urraca’ se habían editado los videos en los que él aparecía brindando polémicas declaraciones donde afirmaba que las mujeres subían al escenario de sus conciertos para que las toque y donde además justificaba el feminicidio.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo critica a Tony Rosado por faltar el respeto a las mujeres

Ahora, la presentadora aseguró que no se editó ninguna parte de la entrevista telefónica con Tony Rosado que emitió en su programa. “No te escondas bajo mi pollera, bajo mi falda. Un hombre o una mujer tiene que aceptar y ser dueño de sus actos y de lo que ha dicho”, refirió. “Yo soy dueña de mis palabras, de mis actos...No editamos nada, absolutamente”, añadió.

Magaly Medina le exigió al artista que deje de hacer falsas acusaciones contra su programa y acepte la responsabilidad de sus palabras. “En vez de decir discúlpenme, yo no quise decir eso (dijo) ‘la señora Magaly ha editado los audios’. Yo no te he hecho decir las barbaridades que haz mencionado. ‘Si un hombre mata a una mujer es porque no le hace caso’. No lo hemos dicho nosotros...Asume lo que haz hecho”, aseveró.

La periodista se mostró bastante indignada al asegurar que las disculpas que pidió el cantante a su salida de la Fiscalía fueron por compromiso y no porque realmente haya aceptado el error que cometió. Además, indicó que la actitud del cantante hace que continúen los abusos de violencia contra la mujer.

“En lugar de eso (pedir disculpas) dice ‘bueno mi mujer me ha dicho que pida perdón’. O sea que otras mujeres tenemos que decirte que pidas perdón pero no lo sientes y si no lo sientes estamos en problemas Tony Rosado”, refirió. “Tú y todos los hombres que piensan como tú y las mujeres a las que nos siguen matando, baleando, tocando, manoseando, violando, como si fueramos cualquier pedazo de desperdicio”, expresó.

Magaly Medina precisó que se cortó parte de la entrevista a Tony Rosado porque era demasiado larga. Sin embargo, precisó que no se cambió nada que pudiera cambiar el sentido de las declaraciones del cantante.

Finalmente, la conductora dijo que su programa está dispuesto a entregar todos los audios del cantante para que se puedan realizar las investigaciones correspondientes.