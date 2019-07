Tony Rosado: Giuliana Rengifo cree que disculpas del ‘Ruiseñor’ no son suficientes

Los actos y declaraciones de Tony Rosado hacia las mujeres han generado un gran revuelo mediático, al punto que las autoridades le han abierto investigación por presunta apología al feminicidio. Muchos famosos y artistas de la farándula local han condenado la actitud del ‘Ruiseñor’ y una de ellas ha sido Giuliana Rengifo.

La ex Agua Bella no solo considera que el mensaje del intérprete de “Ya te olvidé” incita a la violencia de género, sino también cree que sus disculpas no han sido sinceras:

“Me parece bien (respecto a la investigación contra Tony Rosado) porque es una persona pública y hay que dar un buen ejemplo. Sí considero que incita a la violencia hacia la mujer y parece que se dio cuenta de que metió la pata y pide”.

Tony Rosado investigado por apología al feminicidio

Y es que luego de conocerse que se ha abierto una investigación contra Tony Rosado por mensajes que promueven el feminicidio, el cantante asistió al Ministerio Público acompañado de sus abogados. A su salida, bastante calmado, el ‘Ruiseñor’ con un tono más conciliador y reflexivo, pidió disculpas.

“¿Ustedes han visto que yo maltrato a la mujer? Claro que sí (voy a ser más mesurado), porque me ha causado tantos problemas esto de hacer una broma. (...) No, apología no es. Ha habido un exceso, eso sí reconozco, por eso he venido con mis abogados a ver cómo está el caso y me dicen que hay motivo de investigación”, aseguró Tony Rosado.

Pero también aseguró que en ningún momento su intención fue la de promover la violencia de género: “Reconozco los excesos y me disculpo. No hago apología, pero sí hubo exceso. Las cosas van a cambiar, ahora seré más calmado, no hablaré palabras soeces ni nada parecido. Cómo voy a odiar a las mujeres si vivo con cuatro en mi casa, pues tengo mi esposa, dos hijas y mi nieta. La mujer es lo más hermoso que hay en el mundo”.