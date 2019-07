César Vega dijo que terminó con Suu Rabanal hace meses, pero ella lo desmiente

La semana pasada, el cantante de salsa anunció el fin de su historia de amor con la salsera y madre de su pequeña hija, Suu Rabanal, a través de un comunicado de prensa que hizo público en sus redes sociales.

En dicho anuncio, César Vega aseguró que la relación con la cantante de Son Tentación terminó hace meses, pero que decidió hacer pública su situación sentimental para terminar con los rumores.

“A través del siguiente comunicado quiero informar que desde hace varios meses mi relación amorosa terminó. Sin embargo, lo hago público ahora para zanjar los rumores que se vienen dando en algunos medios de comunicación, con la única finalidad de proteger mi vida personal y mi carrera artística”, expresó el salsero en Facebook.

"Mi deseo es mantener este tema en privado por el cariño y amor que le tengo a mi hija, por consideración a mi familia y por respeto a mis seguidores que apuestan por mi carrera musical”, agregó el intérprete de “Hombre casado” y “Yo no soy un ángel”.

César Vega recalcó que él siempre ha mantenido en reserva su ámbito íntimo, pero aseguró que le guarda mucho estima a Suu Rabanal. “Siempre me he caracterizado por mantener mi vida personal en reserva, este proceso es complicado para ambos y agradezco mucho su interés, esperamos que respeten mi decisión de no hablar más sobre este tema. El cariño, respeto y admiración por mi expareja nunca cambiará y deseo para ella la mayor felicidad. ¡Muchas gracias!", finalizó ‘El Sonerito’ en su comunicado.

Sin embargo, hace un mes, la cantante de salsa declaró que aún mantenía un romance con el padre de su hija.

"Somos una pareja normal como todas, que tienen discusiones, pasan por altos y bajos, pero estamos consolidando nuestra familia. Tenemos una hermosa hija y estamos tranquilazos", comentó la salsera para las cámaras de “En boca de todos”.

“Hemos tenido nuestras peleítas, nada más, todo solucionable”, agregó Rabanal, quien en ese entonces no descartó volver a convertirse en madre.

Cuando fue consultada por qué borró sus fotos junto al salsero, la morocha expresó: “Nosotros hemos llegado a un punto que nada se debe de exponer, que ha afectado a ambas partes”.