Sheyla Rojas: Reinaldo Dos Santos predice que excombatiente encontrará nuevo amor y vivirá en Estados Unidos

Tras su polémica ruptura con Pedro Moral, Sheyla Rojas se encuentra sola pero enfocada en sus proyectos personales. Sin embargo, Reinaldo Dos Santos hizo una nueva predicción al asegurar que la ex combatiente se reencontrará con el amor y que dejará el Perú para irse a vivir a los Estados Unidos.

Durante la emisión de “En Boca de Todos” el ‘Profeta de América’ fue consultado por Ricardo Rondón sobre el futuro amoroso de Sheyla Rojas, a lo que Reinaldo Dos Santos, mirando a la popular ‘Shey Shey’, dijo:

“Ella fue se fue (a Estados Unidos) porque eso coincidía con trabajo, por eso coincide con las predicciones que yo te di aquella vez que decía que tú vas a conocer a un empresario de este país y tú vas a vivir en los Estados Unidos”.

Feliz por predicción que se está cumpliendo

Mientras Dos Santos hablaba, la cámara enfocaba a una Sheyla Rojas que poco a poco dibujaba una sonrisa asintiendo las palabras del vidente, gesto que desató la euforia de los conductores del espacio televisivo Tula Rodríguez, Ricardo Rondón y Carloncho, quienes se aproximaron hacia la conductora de “Estás en Todas” para abrazarla y felicitarla.

Desmiente relación con cirujano

Hasta hace unos días, Sheyla Rojas fue vinculada sentimentalmente con el cirujano Ben Talei, sin embargo, la excombatiente negó dichos rumores: “Fui a un curso de estética, porque tengo mi centro de belleza y hay que pensar en grande para el futuro. Él es un doctor reconocido, lo conozco y hemos compartido historias (en Instagram) porque no hay nada que ocultar. No tengo que dar explicaciones de mi vida, pero solo puedo decir que estoy soltera”.

Tras esto (e inclusive desde su ruptura con Pedro Moral), ‘Shey Shey’ ha afirmado en repetidas ocasiones que se encuentra enfocada en su trabajo como en sus proyectos personales: “Estoy en una etapa de mi vida en la cual me estoy enfocando en mí, en mi crecimiento personal y profesional. No pienso todavía en enamorarme o en tener una relación. Estoy bien así, soltera, no me vengan a quemar el quiosco tan rápido porque quiero estar soltera por un buen tiempo”.