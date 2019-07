Rodrigo González dirige fuerte calificativo a Gisela Valcárcel en polémica encuesta

Luego que la cantante Marisol asegurara haber sido maltratada por la producción de Gisela Valcárcel, Rodrigo González realizó una encuesta en la que encendió la polémica al pedir que le otorgaran un calificativo a la popular ‘Señito'.

La popular ‘Faraona’ sorprendió a todos sus fans al revelar que cuando participaba en el programa de Gisela Valcárcel resultó aún más perjudicada que Susan Ochoa, quien renunció a “El artista del año” al señalar que se sintió humillada por la conductora.

Tras las declaraciones de la famosa cantante de cumbia, Rodrigo González se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook y solicitó a sus seguidores votar entre dos opciones para que calificaran a Gisela Valcárcel entre “cristiana” o “satánica”. “Elige una opción luego de conocer este nuevo caso”, escribió el conductor de “¡Válgame Dios!” al lado de su publicación.

Además de ello, el popular ‘Peluchín’ agregó una frase en la que dio qué hablar. “Aquí yo veo que la señora tiene más de...”, expresó, junto a la encuesta donde hasta el momento el 90% de los usuarios voto por la opción de “satánica”.

Cabe precisar que hasta el momento la conductora de “Reinas del show” no se ha pronunciado al respecto.

¿Que dijo Marisol sobre el programa de Gisela?

“Yo no quise hablar nunca de este tema y la verdad pase peores cosas que Susan. En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque, pero pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui”, manifestó en entrevista para un diario local.

Estas declaraciones surgieron poco después de la polémica renuncia de la cantante peruana Susan Ochoa a su participación en “El artista del año”.