Ricardo Morán da letal respuesta sobre el bautizo de sus hijos

Ricardo Morán, el jurado del programa “Yo Soy”, tomó su tiempo libre para poder responder algunas preguntas curiosas de sus fieles seguidores en la red social Instagram.

El director de teatro se encontraba dentro de su vivienda recuperándose de un resfriado y aprovechó que estaba descansando para tener una comunicación interactiva con los usuarios de Instagram.

Ricardo Morán recibió la pregunta de un seguidor, quien le hacia la consulta sobre la fecha en la que iba a bautizar a sus mellizos, Catalina y Emiliano.

Pese a que muchos conocen que él no practica ninguna religión, el jurado de “Yo Soy” respondió en la red social Instagram con el siguiente mensaje: “¿De qué los voy a bautizar? ¿De qué los bautizaría? No sé qué es eso. Es de los católicos. Mi familia y yo no somos de ninguna religión, así que no. No existen esas cosas para nosotros”.

Otro miembro de la comunidad de Instagram le preguntó por su opinión si es que uno de sus hijos apuesta por ser católico o ser parte de otra religión. Él expresó que la decisión es netamente de ellos y que tenían que esperar a ser adultos y conscientes de sus actos.

“Que lo sea, pero cuando sea grande. De niño, no, nada de religiones. No vamos a imponerles cuando todavía no pueden decidir. Cuando sea adulto que decida”.

Ricardo Morán recibe críticas por no ponerle vestido a su hija

Desde que anunció que se había convertido en padre primerizo, Ricardo Morán recibió una serie de críticas por la elección de las prendas para sus hijos Catalina y Emiliano.

Muchas mamás que siguen al director de teatro en Instagram le pidieron que debería de ponerle vestidos o prendas en colores pasteles para que se pueda diferencias de su hermano.

Ante estos comentarios, Morán optó por no hacer caso y vestirla como él lo considera correcto. Incluso, muestra en la red social pequeñas sesiones de fotos donde aparecen posando sus ropas.