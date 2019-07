Reinaldo Dos Santos impacta a todos con predicción sobre Paolo Guerrero y Alondra García Miró

Para nadie es un secreto que Paolo Guerrero y Alondra García Miró han retomado su relación amorosa; muchos especulan con los preparativos para una boda entre el capitán de la Selección peruana con la afamada modelo y empresaria, pero Reinaldo Dos Santos es uno de los pocos que no cree en esto.

Durante el programa “En Boca de Todos”, la conductora Tula Rodríguez reveló que la madre del jugador del Internacional de Porto Alegre, doña Peta, preguntó si su hijo y la ‘ojiverde’ contraerán matrimonio, a lo que el vidente brasileño respondió para sorpresa de todos lo siguiente:

“Todavía es muy temprano para hablar de esto. Te dije que siempre hay un horizonte de sucesos donde uno consigue ver las cosas. Este horizonte todavía no ha llegado. La relación sigue, pero yo no veo matrimonio todavía”.

Paolo y Alondra vuelven tras una larga separación

Tras una prolongada separación donde Alondra García Miró inició un romance con el actor Christian Meier, mientras que Paolo Guerrero fue pareja de la nutricionista brasileña Thaisa Leal, ambos fueron vistos juntos nuevamente desde hace un par de meses confirmándose que retomaron la relación.

Pero sería antes y durante la Copa América cuando el romance no se pudo ocultar más. De hecho, previo al debut peruano en Brasil 2019, la ex combatiente fue abordada por la prensa y ante la pregunta de un reportero de “Válgame Dios”: “¿Te vas a casar en Punta Sal? ¿te has comprado una casa en La Molina”, a lo que la modelo respondió: “te gustaría que te diga que sí ¿no?”

Asimismo, Alondra fue nuevamente abordada por los hombres de prensa le preguntaron si necesitaba una nutricionista (en alusión a Thaisa Leal) para su restaurante, esta respondió muy seria: “No, tengo una buena asesora que nos ha ayudado con la carta, el chef también, así que hemos hecho una carta bien variada”.