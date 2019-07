Pitillo lanza fuerte acusación contra el circo de “Esto es Guerra”

A pocos días de que culmine en muchos centros educativos el primer semestre del año escolar, ya se han dado a conocer, mediante las redes sociales y conferencias de prensa, los diversos espectáculos que habrá para la temporada de circo.

El último lunes, el payaso Hugo Muñoz confirmó una temporada más del “Circo de la Alegría”, que en esta ocasión coincide con los 40 años de vida artística de ‘Pitillo’.

El payaso más popular del país fue claro tajante al sostener que en vísperas de Fiestas Patrias aparecen muchos espectáculos como el de “Esto es Guerra” que, para él, son simplemente una estafa.

“Así como hay buenos y malos profesionales, hay buena y mala música, yo creo que todos pueden hacer espectáculo. Que yo no comparta es, que lo considere una estafa es mi punto de vista, pero no quiero decir que está mal lo que hacen”, indicó ‘Pitillo’ para El Popular.

Aunque resaltó que no está a favor que se realicen circos como Esto es guerra, hay otros shows incentivados por la televisión que le parecen buenas opciones. “De que no estoy de acuerdo, no lo estoy, sin embargo, hay exponentes como Ernesto Pimentel que hacen un bonito circo. Él está en esa invención”, declaró para La República.

“Hay para todo. Creo que somos nosotros los que decidimos qué circo ver o no ver, qué TV ver y qué no”, agregó sobre algunas opciones de circo que podrían ser engañosas.

Al ser consultado que varios personajes mediáticos de estos realities presentarán circos en este 2019, el ‘Primer payaso del Perú’ respondió: “Allá ellos. Deben haber opciones para todos, que yo lo considere una estafa es otra cosa, pero no creo que haya maldad. La gente debe elegir”.

“¿Qué te parece que personajes como la Chilindrina o Don Barriga se despidan y luego regresen con su circo?”, le preguntaron a Pitillo, quien los respaldó.

“Creo que eso se debe a su carisma, insisto, es opción del empresario, la gente les tiene cariño. Yo también voy a hacer mi gira del adiós entonces”, expresó.

Tras dejar de lado la polémica, Pitillo dio detalles de la nueva temporada del Circo de la Alegría. “Estoy muy feliz porque celebro mi 40 aniversario trabajando en el circo. Desde que empecé fue un regalo de Dios. Tendremos, como siempre, un show de primera. Estaremos hasta el 1° de setiembre al costado del Divercity del C. C. Jockey Plaza”, informó el payaso.