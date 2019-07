Milagros Leiva quiere comprar viaje a la luna para ser astronauta

Milagros Leiva presentó un informe especial sobre la llegada del hombre a la luna. Ella no pudo ocultar su emoción al ver las imágenes de la primera transmisión del viaje que realizaron los astronautas de la NASA.

La periodista de ATV mostró los videos del primer viaje de los astronautas a la luna. Milagros Leiva se preguntó la razón por la que los hombres no han realizado otro viaje al espacio de esa magnitud.

Aprovechó el espacio de su programa para poder hablar sobre su deseo de viajar al espacio en los populares viajes que ofrecen a turistas para poder llegar a la luna, al mismo estilo de los profesionales de la NASA.

Milagros Leiva comentó en el noticiero matinal que no tenía el dinero suficiente para poder comprar uno de los exclusivos viajes que se les ofrece a los turistas que quieren conocer el espacio.

“¿Por qué no hemos vuelto? Porque es muy caro, es demasiado caro. Se anuncia todo el tiempo que los turistas podrán viajar. La única verdad es que no tengo la plata para comprar ese boleto, pero me encantaría, siempre y cuando me garanticen el retorno para volver a ver a mis hijos”.

La periodista incluso habló sobre la reacción que habría tenido el astronauta Neil Armstrong cuando llegó al espacio para poder explorar la luna.

Milagros Leiva recordó que su madre la sostuvo en los brazos cuando se transmitió por televisión el viaje de los primeros astronautas al espacio. Mencionó que ella era una bebé y que no recuerda mucho de aquel evento histórico que protagonizó la NASA.

