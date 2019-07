Kevin Blow expone a Michelle Soifer tras el fin de su romance

Tras semanas de rumores que la historia de amor de Michelle Soifer y Kevin Blow llegara a su fin, la cantante peruana se encargó con confirmar que volvió a la soltería.

Michelle Soifer terminó su relación amorosa con el cantante dominicano Kevin Blow, pese a que habían planes para contraer matrimonio, formar una familia con hijos y hasta un negocio de comida rápida en conjunto.

“No sé si notas algo en mis dedos, ya no hay anillo, por lo tanto tampoco hay (...) Ahí no más la dejamos, después te lo voy a contar todo”, le dijo Michelle Soifer a Gisela Valcárcel, en la última edición de “Reinas del show”.

La exintegrante de “Esto es Guerra” no reveló por qué el romance acabó; sin embargo, el dominicano dejó entrever que mucho tuvo que ver las revelaciones de Coto Hernández en El valor de la verdad.

En conversación telefónica con un reportero de “Magaly TV La Firme”, Kevin Blow se mostró dolido por el fin de la relación que duró dos años y medio. “Yo necesito aclarar muchas cosas y que se entiendan porque ya que ella no lo hizo, voy a tenerlo que hacer yo”, advirtió el cantante.

Según Kevin Blow, Michelle Soifer nunca le dio su lugar. “Ella siempre permitió que a mí se me tildara de mantenido y de que yo me aprovechaba, cuando ella tenía la palabra en la boca de poder decir: ‘hey, esta vez se equivocaron, esto es así’, pero yo nunca lo hice porque si lo hago, de mí se va a ver feo”, sostuvo para el programa de Magaly Medina.

Kevin Blow declaró también que Michelle Soifer jamás le aclaró si fue verdad o no lo que dijo ‘Coto’, quien aseguró que ellos coqueteaban pese a que ella ya estaba con el cantante dominicano.

“Lo que pasa que ella y yo hablamos sobre todo este tema, pero ella tiende a jugar con el doble sentido. ¿Es o no es? Es sencillo y listo, entiendes? Tú no puedes jugar que no, que mira, que el anillo, que después te explico”, expresó un confundido Kevin Blow.

“La mujer siempre gana porque se victimiza y ya pues, viste”, agregó Kevin Blow, quien fue sindicado como la manzana de la discordia entre Michelle Soifer y Erick Sabater.

El dominicano Kevin Blow rompió su silencio luego que se hiciera oficial el fin de su relación con la jurado de “Reinas del show”, Michelle Soifer.

