Luciana Fuster revela por qué acabó su relación con Emilio Jaime [VIDEO]

Luciana Fuster y Emilio Jaime se convirtieron en una de las parejas del espectáculo local que decidió poner punto final a su historia de amor. La noticia fue confirmada por el cantante, ahora hizo lo propio la modelo.

Aunque en un inicio, Luciana Fuster negó que sean ciertos los rumores de que su romance con Emilio había llegado a su fin, la participante de “Esto es Guerra” terminó por confirmar lo que para Reinaldo dos Santos se veía venir.

En conversación con un reportero de “América Espectáculos”, Luciana Fuster confirmó que hace unos días se terminó su relación con Emilio Jaime, luego de siete meses de romance entre buenos y malos momentos.

Es cierto que nos distanciamos un montón desde que él salió del programa (Esto es Guerra) y empezó a viajar, pero aun así estábamos detrás, dándole, tratando de empujar la relación. Hace unos tres, cuatro días o hasta más, decidimos dejar todo, pero estamos bien”, declaró la modelo que fue pareja de Austin Palao.

Luciana Fuster descartó que una tercera persona se haya metido en la relación, tal y como se estuvo especulando en las redes sociales. “No hay un tercero, simplemente que la distancia afecta. Cada uno está enfocado en sus proyectos. Ahora estamos creciendo laboralmente y así pasa”, señaló la ‘guerrera’.

La ex Miss Teen también habló sobre las críticas que reciben en redes sociales, pues varios cibernautas indicaron que lo que mal empieza, mal acaba.

“No empezó mal, en interno todo fue lindo (…) eso al final no tiene nada que ver. La gente no sabe cómo han sido las cosas. Fue un tiempo muy lindo y siempre le voy a desear lo mejor. (…) si nos ven en grupo, normal porque hemos quedado en buenos términos. No estamos hablando ahorita porque cortar una relación es difícil”, declaró Luciana Fuster, quien desea darse un tiempo a solas para poder enfocarse en sí misma.

La exreina de belleza habló de las declaraciones de Austin Palao, quien no descartó retomar su romance con Fuster. Ante lo dicho por su expareja, la modelo aseguró que eso es difícil porque tienen cero comunicación.

“No habló con él desde que terminamos. No quiero saber nada de nada. Ahorita me río, pero de verdad es triste (la ruptura). Con Austin no habló, así que creo que es un poco difícil”, expresó Luciana Fuster algo afectada por su rompimiento con Emilio Jaime.

Austin Palao evita hablar más de Luciana Fuster

Tras confirmarse el rompimiento de Emilio Jaime con Luciana Fuster, el menor de los hermanos Palao prefirió no dar declaraciones al respecto. “No quisiera meterme ahí, no quiero opinar”, dijo Austin.

Al ser consultado por sus declaraciones sobre que no descarta que regrese con Luciana, el modelo explicó qué quiso decir realmente. “Antes pensaba cosas que ni fregando podrían pasar y pasaron. Estoy enfocado en mis cosas que no tengo cabeza para nada”, indicó el ‘combatiente’.

Por otro lado, Austin Palao reiteró que no tiene amistad con Luciana Fuster pese a que se ven todos los días en ‘Esto es Guerra’. “Yo vengo acá y hago mi trabajo (...) La gente va a hablar, es un programa donde estamos expuestos a bastantes cosas”, añadió.

El inicio de la relación entre Emilio y Luciana fue opacada por las críticas de los usuarios, pues se dijo que la modelo le fue infiel a Austin Palao con el cantante.