Lorena Álvarez rompe su silencio tras críticas por publicar su nuevo libro

Lorena Álvarez anunció hace unos días que presentaría su libro libro “Primero Muerta. Asesinos de mujeres en el Perú” en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019, sin imaginar que sería víctima de una serie de críticas en las redes sociales.

Además de las personas que elogiaron el trabajo que realizó para poder concretar su publicación, hubo un grupo de cibernautas que acusó a la periodista de aprovechar la situación que vivió con su expareja Juan Mendoza Pérez, a quien denunció por agresión, para lograr vender su libro.





“Se recontra victimizó, dramatizó y sacó el jugo a su peculiar vida amorosa que nada de feminicidio tenía. Puro humo para vender su libro”, “¿No que estaba muy afectada? Típico mercantilismo de una situación difícil”, “Esta lucrando de su desgracia personal, simple” fueron algunos de los comentarios que se publicaron en Twitter.

Al enterarse de estos cuestionamientos, la comunicadora no se quedó de brazos cruzados y decidió responderle a todos sus detractores con un contundente mensaje en el que indicó que no estaba dispuesta a que la sigan juzgando.

“¿Creen que exagero? Algunos de los insultos que tengo que soportar por escribir un libro. Y no, no me vengan con que “te resbale” o “báñate en aceite”, yo no soy su porfiado para que apanen. ¿Todos los escritores de no ficción en el Perú pasan por lo mismo? Basta de acoso en redes”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que en octubre del 2017, Lorena Álvarez denunció que a su entonces pareja, el economista Juan Jorge Mendoza Pérez por haberla agredido física y verbalmente.

La Primera Fiscalía Penal de San Isidro le dio la razón a la periodista y formalizó la denuncia penal contra su agresor. La comunicadora también demandó a Juan Mendoza Pérez por difamación agravada luego que este asegurara que la denuncia de ella era un complot político.

Finalmente, el economista fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de S/15 mil de reparación civil.

Lorena Álvarez celebra sentencia a su expareja

