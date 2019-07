Gian Piero Díaz y su tajante respuesta a quienes lo critican por su estética dental

Gian Piero Díaz, quien acaba de retornar a la conducción de “Esto es Guerra” tras unos días de vacaciones, fue víctima de una fuerte crítica en redes sociales a raíz de un curioso detalle en su apariencia. Sin embargo, el presentador no se quedó de brazos cruzados y decidió responder con todo.

Una usuaria en Instagram le escribió al animador diciéndole que debería corregir los defectos que tiene en su dentadura porque es un personaje público.

"Gian Piero, un consejo aunque sea de un conejo. Hazte arreglar ese diente grande porque se ve feo cuando hablas...Tú mismo verás el diente más grande, que sobresale y se ve antiestético", manifestó la cibernauta.

Al leer este comentario, Gian Piero Díaz decidió manifestar su posición y aclaró que no se someterá a ningún cambio pues considera que sus imperfecciones son parte de su esencia como persona.

“Tengo este diente de toda la vida y me lo he podido arreglar miles de veces y no, siento que es parte de mí. No tengo porqué cambiármelo porque ni soy ‘sex symbol’ ni tengo imagen de galán. No quiero que la gente entienda que la perfección es lo correcto”, aseveró para las cámaras de “América Televisión”.

Además, aprovechó para escribirles a los jóvenes un fuerte mensaje en el que indica que la perfección no es la mejor opción. “Un adolescente que cree que la perfección es el camino de la vida, no está bien”, señaló.

Gian Piero y su emotivo mensaje a los artistas

Gian Piero Díaz dijo que los artistas deben mostrarse tal cual, con sus defectos y problemas, para demostrar que son personas como cualquier otra. “Soy un convencido de que, si queremos transmitir algo positivo, a partir de la responsabilidad que tenemos, transmitamos cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estamos tristes porque es parte de esta realidad en la que todos vivimos en sociedad”, expresó el conductor.