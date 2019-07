Tilsa Lozano realiza polémica declaración sobre deuda de Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano, quien mantuvo un furtivo estatus amoroso de tres años con Juan Manuel Vargas, habló fuerte y claro respecto a la cuantiosa deuda que tiene su expareja con una entidad bancaria.

Al ser consultada sobre este mediático tema, la conductora de televisión se mostró un tanto incómoda e intentó evadir la pregunta. Sin embargo, luego se animó a brindar algunas declaraciones.

La popular ‘Tili’ indicó que estaba enterada acerca de la crisis económica del ‘Loco’ Vargas, porque hasta hace poco estuvo al frente del programa de espectáculos “En Exclusiva”, aunque dejó en claro que poco o nada le importaba el asunto.

“Yo que puedo opinar sobre eso. Bueno sí [me enteré de la situación], como hasta hace poco he conducido un programa de farándula si me había llegado la noticia, pero no es mi roche”, manifestó para las cámaras de “América Espectáculos”.

Tilsa Lozano reiteró que no está dispuesta a opinar acerca del grave problema en que el está envuelto Juan Manuel Vargas. “No [tengo nada que opinar] No hablo del tema”, aseveró la ‘exvengadora’.

La conductora de televisión brindó estas declaraciones tras aparecer el último sábado como la nueva integrante del jurado de “Reinas del show”, para calificar las presentaciones Andrea Luna, Vania Bludau, Dorita Orbegoso, Korina Rivadneira, Natalie Vértiz, Paula Arias y Cathy Sáenz.

¿Cuál es el monto que adeuda Juan Manuel Vargas?

De acuerdo a información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Juan Manuel Vargas tiene una deuda que superaría los dos millones de soles (S/ 2, 634,590). Además, del monto total de la deuda, casi medio millón de soles correspondería solo a los intereses.

Magaly opina sobre deuda del ‘Loco’ Vargas

La conductora de televisión Magaly Medina difundió en su programa un informe donde se reveló que el futbolista Juan Manuel Vargas tendría una millonaria deuda con una entidad bancaria. La presentadora brindó unas declaraciones en las que se mostró solidaria por la situación del exintegrante de Universitario de Deportes.

“Hay un tema que es difícil que tocar porque las personas pueden ser destacadas en diferentes ambientes, pero pueden pasar por malas rachas y este puede ser el caso del ‘Loco’ Vargas”, expresó.

Juan Manuel Vargas suelta amenaza

Tras conocerse los problemas económicos que enfrentaría el exCatania, este no dudó en soltar una amenaza a quienes sigan difundiendo esa información, en los que se incluiría a la polémica conductora Magaly Medina. “Sigan especulando. Voy a demandar a todos los medios que saquen esta información. Espero que paren”, declaró el lateral peruano.