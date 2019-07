Marisol dispara contra programa de Gisela Valcárcel: “He vivido peores cosas que Susan Ochoa”

Arremetió con todo. Tras la polémica de Susan Ochoa en el programa ‘El artista del año’, la afamada cantante de cumbia Marisol relató lo que vivió con la producción del concurso ‘El gran show’.

Lo que más sorprendió fue que, en la entrevista con Diario Karibeña, Marisol también haya revelado que fue víctima de maltratos por parte de los trabajadores del programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Yo la entiendo a Susan, se sintió ofendida. Creo que cualquier persona sí se hubiera sentido ofendida con lo que pasó, pero creo también que la otra persona (Gisela) no quiso herirla, pero no se expresó bien, no encontró las palabras”, dijo Marisol.

Además, agregó que considera que el caso de Susan Ochoa en ‘El artista del año’ fue todo un malentendido. Pero las declaraciones más fuertes llegaron después. “Yo he vivido peores cosas que ella. Sin embargo, nunca dije nada porque no me sumaba a mi carrera”, disparó Marisol sobre ‘El artista del año’.

“En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque. Me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui”, expresó Marisol.

Al consultarle por qué no lo contó antes, la cantante dijo que “no venía al caso”, pues no es de las personas vengativas. “Si hoy hablo es porque son cosas que ya pasaron y todas las personas tienen sus errores y espero que algún día la señora (Gisela) entienda que las personas merecemos respeto”, agregó Marisol.

Además, relató detalles sobre su salida de ‘El artista del año’. “Yo me fui con cheque, tenía mi platita ahorrada, así que llené mi cheque y les dije ‘toma tu cheque y me voy’, pero no lo cobraron porque no estaba saliendo, ella me estaba botando”, apuntó la artista. Y sentenció: “No diría de esta agua no voy a beber, pero por ahora no creo, ni a concursar ni bailar. Yo entre para vivir la experiencia y saber cómo era pero no creo que volvería a eso”.